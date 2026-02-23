ETV Bharat / bharat

सिक्किम में भारी बर्फबारी, 350 टूरिस्ट गाड़ियां फंसी, बचाव अभियान जारी

सिक्किम के त्सांगू के पास भारी बर्फबारी के कारण 350 टूरिस्ट गाड़ियां फंसी ( ANI )

गंगटोक: सिक्किम के ऊंचाई वाले भागों में रविवार सुबह करीब 11:30 बजे भारी बर्फबारी हुई. इसके चलते कई सड़कों पर यातायात बाधित हो गई. इसकी वजह से तकरीबन 350 पर्यटकों के वाहन फंस गए हैं. प्रभावित सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है. रविवार को हुई भारी बर्फबारी के बाद शेरेथांग सीपी/पीएस के अधिकार क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू (JN) रोड पर सिप्सू और 16th माइल के बीच त्सांगू के पास लगभग 350 टूरिस्ट गाड़ियां फंस गई. शेरथांग बेल्ट में लगातार बर्फबारी की वजह से सेना ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके में गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई. सिप्सू और त्सांगू (चांगू) के बीच करीब 150 गाड़ियों के फंसने की संभावना है, जिससे तुरंत बचाव और रेगुलेशन की कोशिशें शुरू की गई.