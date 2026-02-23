सिक्किम में भारी बर्फबारी, 350 टूरिस्ट गाड़ियां फंसी, बचाव अभियान जारी
सिक्किस में अचानक हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गई. प्रभावित इलाके में सैकड़ों की तादात में गाड़ियां फंस गई.
Published : February 23, 2026 at 9:30 AM IST
गंगटोक: सिक्किम के ऊंचाई वाले भागों में रविवार सुबह करीब 11:30 बजे भारी बर्फबारी हुई. इसके चलते कई सड़कों पर यातायात बाधित हो गई. इसकी वजह से तकरीबन 350 पर्यटकों के वाहन फंस गए हैं. प्रभावित सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है.
रविवार को हुई भारी बर्फबारी के बाद शेरेथांग सीपी/पीएस के अधिकार क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू (JN) रोड पर सिप्सू और 16th माइल के बीच त्सांगू के पास लगभग 350 टूरिस्ट गाड़ियां फंस गई. शेरथांग बेल्ट में लगातार बर्फबारी की वजह से सेना ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके में गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई. सिप्सू और त्सांगू (चांगू) के बीच करीब 150 गाड़ियों के फंसने की संभावना है, जिससे तुरंत बचाव और रेगुलेशन की कोशिशें शुरू की गई.
बर्फबारी वाले इलाके से फंसे हुए टूरिस्ट और ड्राइवरों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस, आर्मी, जीआरईएफ (जनरल रिज़र्व इंजीनियर फ़ोर्स) और लोगों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया. मौसम ठीक होने और सड़कें साफ होने तक बच्चों समेत करीब 46 टूरिस्ट को कुछ समय के लिए रहने और सुरक्षा के लिए 17th माइल पर आर्मी ट्रांजिट कैंप में भेज दिया गया.
बचाव का काम अभी भी चल रहा है और बाकी फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित किया जाएगा और मौसम ठीक होने और सुरक्षित आवाजाही के लिए रास्ता साफ होने के बाद उनका रास्ता बदला जाएगा. त्सांगू सिक्किम में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ हजारों विजिटर्स आते हैं. इस मौसम में इस इलाके में अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी होने का खतरा रहता है, जिससे अक्सर कुछ समय के लिए सड़कें बंद हो जाती हैं और ऊंचाई वाले रास्ते पर टूरिस्ट की आवाजाही में दिक्कत होती है.