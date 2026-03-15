हिमाचल में भारी बर्फबारी से अटल टनल में फंसे एक हजार से अधिक वाहन, रेस्क्यू में जुटी मनाली पुलिस की टीम
हिमाचल के कुल्लू में अटल टनल रोहतांग के आसपास लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 10:30 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में अचानक शाम के समय हुई बर्फबारी के चलते अटल टनल में 1000 से अधिक वाहन फंस गए. वाहनों की फंसने की सूचना मिलते ही मनाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. टनल में फंसे सभी वाहनों को अब मनाली की ओर भेजा जा रहा है.
कुल्लू में भारी बर्फबारी
अचानक हुई बर्फबारी के चलते यहां सैलानियों के वाहन बर्फ पर फिसलने शुरू हो गए, जिसके चलते मनाली पुलिस की टीम भी अब जगह-जगह पर तैनात कर दी गई. रविवार दोपहर बाद मनाली के साथ लगते विभिन्न इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ. बर्फबारी होता देख पुलिस की टीम के द्वारा वाहनों को मनाली की ओर रवाना किया गया, लेकिन सुबह के समय अधिकतर वाहन लाहौल घाटी के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर निकल गए थे.
शाम के समय अटल टनल और आसपास के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के चलते वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है. वहीं, जालोरी दर्रे में भारी बर्फबारी के चलते 40–50 सैलानी फंस गए हैं, जिनमें से बंजार पुलिस ने 20 से अधिक को रेस्क्यू कर लिया है. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.
भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल में फंसे एक हजार वाहन
वहीं, डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि, "अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल के साउथ पोर्टल के पास लगभग एक हजार से अधिक वाहन बर्फ में फंसने की सूचना मिली. मनाली पुलिस की पूरी टीम कई घंटों से मौके पर तैनात है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मनाली पुलिस के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी लोगों को सुरक्षित रूप से मनाली की ओर निकाला जा सके."
मनाली पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि, इसके अलावा पुलिस द्वारा बीआरओ (BRO) और अन्य संबंधित एजेंसियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी टीमों को तुरंत मौके पर तैनात करें, ताकि सड़क पर पड़ी बर्फ को मिट्टी डालकर और अन्य मशीनों की सहायता से और जरूरत पड़ने पर यूरिया खाद का उपयोग करके हटाया जा सके. इससे बर्फ में फंसे सभी वाहनों और सैलानियों को सुरक्षित रूप से मनाली की ओर निकाला जा सकेगा. वाहान चालक धैर्य बनाए रखें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. पुलिस हमेशा आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है.
अटल टनल के पास भारी बर्फबारी
अटल टनल रोहतांग के आसपास लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित हो गया है. 4×2 वाहनों और दोपहिया वाहनों के लिए सड़क की स्थिति अभी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. पर्यटकों एवं आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलंग बैरियर से आगे फिलहाल 4×2 वाहनों और दोपहिया वाहनों के जाने पर रोक लगा दी गई है. मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों से अनावश्यक रूप से ऊपरी क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की गई है. यदि जाना अत्यंत आवश्यक हो तो केवल 4×4 वाहनों का ही उपयोग करने को कहा गया है.
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