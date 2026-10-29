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बर्फ की सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी, श्रद्धालुओं के खिले चेहरे, ठंड से बढ़ी मुश्किलें

केदारनाथ धाम में बर्फबारी ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में एक बार फिर बर्फबारी होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. धाम की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, जिससे पूरा क्षेत्र बर्फीली वादियों में तब्दील नजर आ रहा है. बर्फबारी से जहां बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं तापमान में गिरावट के चलते उन्हें कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से धाम में अलाव की व्यवस्था की गई है.

गुरुवार सुबह से ही रुद्रप्रयाग जनपद में मौसम ने करवट बदली. जिले के कई क्षेत्रों में बारिश होने लगी, जबकि केदारनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया. तीन दिन पहले भी धाम में बर्फबारी हुई थी. अब दोबारा बर्फ गिरने से ठंड और बढ़ गई है. धाम की पहाड़ियों पर चारों ओर बर्फ नजर आ रही है. बदलते मौसम के बीच यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है.