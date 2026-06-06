कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर भारी सुरक्षा तैनात, परिवार अज्ञात स्थान पर गया
दिपके का परिवार अनजान जगह पर रिश्तेदारों के साथ रहने का फैसला किया है और दूसरों से संपर्क से बच रहे हैं.
Published : June 6, 2026 at 6:52 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. वहीं, उनका परिवार बहुत परेशान लग रहा है. दिपके का परिवार अनजान जगह पर रिश्तेदारों के साथ रहने का फैसला किया है और दूसरों से संपर्क से बच रहे हैं.
छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत के घर के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है, और पूरे इलाके में CCTV कैमरे चालू कर दिए गए हैं. जैसे-जैसे अभिजीत की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके परिवार से मिलने आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है.
अभिजीत दीपके ने अपनी शुरुआती पढ़ाई छत्रपति संभाजीनगर में पूरी की. उनके पिता, भगवान दीपके, वालुज महानगर में इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और अब रिटायर हो चुके हैं.
अभिजीत बाद में पुणे चले गए और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए. उन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रोग्राम पर काम किया, और कई सालों तक इन प्लेटफॉर्म पर अपने आइडिया को अच्छे से लागू किया. सीजेआई के कोर्ट में युवाओं के बारे में दिए गए एक बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम से काफी लोकप्रियता मिली.
इस बात से उनका परिवार परेशान हो गया था, उनकी मां अनीता ने कहा था कि वह एक स्थिर नौकरी करें और राजनीति के बजाय अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें. हालांकि वह भारत लौट आए हैं, लेकिन अभी तक अपने परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके परिवार के सदस्य किसी अनजान जगह पर चले गए हैं. अभिजीत के शुरू किए गए कैंपेन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है.
हालांकि, मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए, उनकी मां अनीता और पिता भगवान दिपके ने उनकी अभिजित की सुरक्षा को लेकर डर जताया था. इन सबके बीच पुलिस विभाग ने तुरंत उनके घर पर 24 घंटे सुरक्षा तैनात कर दी. इसके अलावा, हाल ही में उनके घर के आस-पास CCTV कैमरे लगाए गए हैं. अभिजीत के सार्वजनिक तौर पर अपना स्टैंड बताने के बाद, रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनके परिवार से संपर्क किया. लगातार पूछताछ से थककर, उनके माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों ने किसी अनजान जगह पर जाने का फैसला किया.
वहीं, अभिजित दिपके का परिवार कहीं और रह रहा है. दूसरी तरफ उनका घर पुलिस की निगरानी में है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या अभिजीत अपने परिवार से मिलने संभाजीनगर आएंगे. वहीं, 'कॉकरोच जनता पार्टी' को शहर के कुछ वकीलों का समर्थन मिला है. यहां औरंगपुरा में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया गया.
जब अभिजीत भारत आए, तब भी कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी. इस आंदोलन को अपना समर्थन दिखाने के लिए, छत्रपति संभाजीनगर में वकीलों ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाले बैनर दिखाए. इस बारे में पूछे जाने पर, वालुज MIDC पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर गढ़े ने कहा, "अभी, अभिजीत के घर पर दस पुलिसवाले और एक अधिकारी को तैनात किया गया है.
पुलिस ने बताया कि, अभिजीत के घर पर इस समय कोई नहीं है. घर पर नहीं है, इसलिए किसी असामाजिक तत्त्व के चल रहे प्रदर्शन का फायदा उठाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसलिए, यह सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और इलाके पर सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है.
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