ETV Bharat / bharat

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर भारी सुरक्षा तैनात, परिवार अज्ञात स्थान पर गया

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए ( ANI )

छत्रपति संभाजीनगर: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. वहीं, उनका परिवार बहुत परेशान लग रहा है. दिपके का परिवार अनजान जगह पर रिश्तेदारों के साथ रहने का फैसला किया है और दूसरों से संपर्क से बच रहे हैं. छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत के घर के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है, और पूरे इलाके में CCTV कैमरे चालू कर दिए गए हैं. जैसे-जैसे अभिजीत की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके परिवार से मिलने आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है. अभिजीत दीपके ने अपनी शुरुआती पढ़ाई छत्रपति संभाजीनगर में पूरी की. उनके पिता, भगवान दीपके, वालुज महानगर में इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और अब रिटायर हो चुके हैं. अभिजीत बाद में पुणे चले गए और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए. उन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रोग्राम पर काम किया, और कई सालों तक इन प्लेटफॉर्म पर अपने आइडिया को अच्छे से लागू किया. सीजेआई के कोर्ट में युवाओं के बारे में दिए गए एक बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम से काफी लोकप्रियता मिली. इस बात से उनका परिवार परेशान हो गया था, उनकी मां अनीता ने कहा था कि वह एक स्थिर नौकरी करें और राजनीति के बजाय अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें. हालांकि वह भारत लौट आए हैं, लेकिन अभी तक अपने परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके परिवार के सदस्य किसी अनजान जगह पर चले गए हैं. अभिजीत के शुरू किए गए कैंपेन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है.