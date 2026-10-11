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CJP Protest 2.0: कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग: मुख्य मार्ग बंद, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद रविवार को भी लगातार दूसरे दिन लुटियंस दिल्ली और कनॉट प्लेस (CP) में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त नजर आ रहा है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस पर प्रदर्शन करने पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया है.

ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस द्वारा प्रमुख सड़कों पर की गई भारी बैरिकेडिंग और सख्ती के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए आज सुबह 9 बजे तक कनॉट प्लेस के सभी बाज़ारों और मुख्य मेट्रो स्टेशनों के गेट पूरी तरह बंद रखे गए. वहीं, चारों तरफ मुस्तैद दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार पहरा दे रहे हैं.