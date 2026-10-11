CJP Protest 2.0: कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग: मुख्य मार्ग बंद, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
दिल्ली पुलिस ने CJP के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को अनुमति न दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
Published : October 11, 2026 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद रविवार को भी लगातार दूसरे दिन लुटियंस दिल्ली और कनॉट प्लेस (CP) में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त नजर आ रहा है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस पर प्रदर्शन करने पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया है.
ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस द्वारा प्रमुख सड़कों पर की गई भारी बैरिकेडिंग और सख्ती के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए आज सुबह 9 बजे तक कनॉट प्लेस के सभी बाज़ारों और मुख्य मेट्रो स्टेशनों के गेट पूरी तरह बंद रखे गए. वहीं, चारों तरफ मुस्तैद दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार पहरा दे रहे हैं.
धारा 163 लागू: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा सख्त
BNS की धारा 163 लागू: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन को देखते हुए राजधानी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत रविवार को भी सार्वजनिक सभाओं और भीड़ जुटाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
कनॉट प्लेस में पसरा सन्नाटा, बाजारों की सुरक्षा में जवान मुस्तैद
दिल्ली के सबसे मशहूर व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस (CP) मार्केट में फिलहाल शांति देखने को मिल रही है. एहतियात के तौर पर मार्केट के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों का पहरा जारी है, जो हर आने-जाने वाले वाहन पर कड़ी नजर रख रहे हैं.
कनॉट प्लेस में लगातार हो रही लाउडस्पीकर से घोषणाएं
दिल्ली के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र कनॉट प्लेस मार्केट में पुलिस लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को पाबंदियों की जानकारी दे रही है. लाउडस्पीकर के जरिए आम जनता और दुकानदारों को स्पष्ट बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने के कारण किसी भी प्रकार की भीड़ जमा करने, जुलूस निकालने, धरने या विरोध प्रदर्शन करने पर सख्त मनाही है.
कनॉट प्लेस में लगातार हो रही लाउडस्पीकर से घोषणाएं
दिल्ली के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र कनॉट प्लेस मार्केट में पुलिस लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को पाबंदियों की जानकारी दे रही है. लाउडस्पीकर के जरिए आम जनता और दुकानदारों को स्पष्ट बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने के कारण किसी भी प्रकार की भीड़ जमा करने, जुलूस निकालने, धरने या विरोध प्रदर्शन करने पर सख्त मनाही है.
ठप हुई मेट्रो और ट्रेनों की रफ्तार
- मेट्रो पर बड़ा असर: सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, और यह पाबंदी कल सोमवार को भी जारी रहेगी.
- यात्री परेशान: मेट्रो बंद होने के साथ-साथ कई बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
जंतर-मंतर के मुख्य मार्ग सील, भारी बैरिकेडिंग
- वाहनों की एंट्री पर रोक: जंतर-मंतर की तरफ आने वाले सभी वाहनों को रोकने के लिए मुख्य मार्गों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है.
- मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग: दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़े पैमाने पर लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए हैं.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
बता दें कि CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का यह आंदोलन राजधानी दिल्ली के लिए एक बड़ा सुरक्षा इम्तिहान बन गया है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा. जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन मेट्रो स्टेशनों और यातायात पर लगे प्रतिबंधों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ इन पाबंदियों और नाकेबंदी के कारण दिल्ली के आम नागरिकों, व्यापारियों और कामकाजी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होगी या टकराव और बढ़ेगा, यह पूरी तरह से सीजेपी (CJP) के अगले कदम और पुलिस की प्रशासनिक सख्ती पर निर्भर करेगा.
ये भी पढ़ें: