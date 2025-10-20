ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू की सबरीमला यात्रा से पहले कड़ी सुरक्षा के इंतेजाम

तिरुवनंतपुरम: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगामी यात्रा से पहले सबरीमला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. राष्ट्रपति की यात्रा के लिए सोमवार को व्यापक सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है. राष्ट्रपति कल चार दिवसीय यात्रा पर केरल पहुंचेंगी, जिसमें बुधवार को सबरीमला मंदिर की तीर्थयात्रा भी शामिल है. पंबा, निलक्कल और सन्निधानम में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

सुरक्षा अभ्यास के तहत सन्निधानम में सभी अनधिकृत निवासियों को आज बाहर निकाला जाएगा. पंबा-सबरीमाला मार्ग (स्वामी अय्यप्पन रोड) पर खतरनाक पेड़ों को काट दिया गया है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), एडवांस पेट्रोलिंग टीम, डॉग स्क्वॉड, स्नेक रेस्क्यू टीम और पशु चिकित्सा टीम सहित सुरक्षा दल व्यापक निरीक्षण कर रहे हैं.

बटालियन एआईजी अरुल बी कृष्णा (सन्निधानम के प्रभारी) और अपराध शाखा एसपी केवी वेणुगोपाल (पंबा के प्रभारी) सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कल अपना कार्यभार संभाल लिया. राष्ट्रपति बुधवार सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर निलक्कल हेलीपैड पहुंचेंगी और सड़क मार्ग से पंबा जाएंगी.

वह पंबा से सन्निधानम तक एक विशेष नए चार पहिया वाहन 'गोरखा' में यात्रा करेंगी, जिसके साथ छह एस्कॉर्ट वाहन भी होंगे. उच्च पूजा दर्शन के बाद, वह सन्निधानम गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगी और शाम 4 बजकर 10 मिनट पर हेलीकॉप्टर से तिरुवनंतपुरम लौट जाएंगी.