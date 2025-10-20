राष्ट्रपति मुर्मू की सबरीमला यात्रा से पहले कड़ी सुरक्षा के इंतेजाम
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंबा से सन्निधानम तक एक विशेष नए चार पहिया वाहन 'गोरखा' में यात्रा करेंगी, जिसके साथ छह एस्कॉर्ट वाहन भी होंगे.
Published : October 20, 2025 at 4:24 PM IST
तिरुवनंतपुरम: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगामी यात्रा से पहले सबरीमला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. राष्ट्रपति की यात्रा के लिए सोमवार को व्यापक सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है. राष्ट्रपति कल चार दिवसीय यात्रा पर केरल पहुंचेंगी, जिसमें बुधवार को सबरीमला मंदिर की तीर्थयात्रा भी शामिल है. पंबा, निलक्कल और सन्निधानम में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
सुरक्षा अभ्यास के तहत सन्निधानम में सभी अनधिकृत निवासियों को आज बाहर निकाला जाएगा. पंबा-सबरीमाला मार्ग (स्वामी अय्यप्पन रोड) पर खतरनाक पेड़ों को काट दिया गया है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), एडवांस पेट्रोलिंग टीम, डॉग स्क्वॉड, स्नेक रेस्क्यू टीम और पशु चिकित्सा टीम सहित सुरक्षा दल व्यापक निरीक्षण कर रहे हैं.
बटालियन एआईजी अरुल बी कृष्णा (सन्निधानम के प्रभारी) और अपराध शाखा एसपी केवी वेणुगोपाल (पंबा के प्रभारी) सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कल अपना कार्यभार संभाल लिया. राष्ट्रपति बुधवार सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर निलक्कल हेलीपैड पहुंचेंगी और सड़क मार्ग से पंबा जाएंगी.
वह पंबा से सन्निधानम तक एक विशेष नए चार पहिया वाहन 'गोरखा' में यात्रा करेंगी, जिसके साथ छह एस्कॉर्ट वाहन भी होंगे. उच्च पूजा दर्शन के बाद, वह सन्निधानम गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगी और शाम 4 बजकर 10 मिनट पर हेलीकॉप्टर से तिरुवनंतपुरम लौट जाएंगी.
राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार शाम 6 बजकर 20 मिनट पर तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और राजभवन में रुकेंगे. उनके कार्यक्रम में कई प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं. गुरुवार को वह सुबह 10 बजे राजभवन परिसर में पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी, दोपहर 12 बजकर 20 बजे शिवगिरि, वर्कला में श्री नारायण गुरु महासमाधि शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और शाम 4 बजकर 15 मिनट सेंट थॉमस कॉलेज, पाला के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगी.
वह शुक्रवार को सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर कोच्चि नौसेना बेस पहुंचेंगी. दोपहर 12 बजकर 10 मिनट सेंट टेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और फिर कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी. राष्ट्रपति की यात्रा के लिए सुरक्षा पूर्वाभ्यास के चलते, पुलिस ने तिरुवनंतपुरम शहर में व्यापक यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है.
यह भी पढ़ें- दीपावली 2025: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, जानिए क्या कहा