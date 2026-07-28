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हैदराबाद में भारी बारिश: सड़कें बनीं तालाब, लगा कई किलोमीटर लंबा जाम

राजेंद्रनगर, अट्टापुर, हैदरगुडा, उप्पलपल्ली, लंगर हौज़, कारवान और अन्य इलाकों की सड़कें भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गईं. इसी दौरान दफ्तरों की छुट्टी का समय होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और वे तालाब में बदल गईं. इसके चलते कई जगहों पर ट्रैफिक थम गया और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

शाम से हो रही बारिश के कारण माधापुर, गच्चीबोली और रायदुर्गम इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई हैं. सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. माधापुर-KPHB रूट, माधापुर IKEA-बायोडायवर्सिटी रूट और गच्चीबोली-रायदुर्गम रूट पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे थे. हालात ऐसे बन गये थे कि एक किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटे का समय लग रहा था.

हैदराबादः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मंगलवार शाम को हुई भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं. कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई. कई इलाकों में पानी भरने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई. मुशीराबाद में सबसे ज्यादा 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

हैदरगुडा पीवीएनआर एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे पिलर नंबर-216 के पास सड़क पर भारी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे उस रूट पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई. केपीएचबी, निज़ामपेट और बाचुपल्ली इलाकों में भी ट्रैफिक बेहद धीमा रहा.

इस जाम से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने मेट्रो का रुख किया, जिसके कारण मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कोटि इलाके में हुई भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और लंबा जाम लग गया, जिसमें एक एम्बुलेंस भी कुछ देर के लिए फंसी रही.

दिलसुखनगर इलाके में भारी बारिश के कारण हर तरफ गाड़ियां फंस गयी. दिलसुखनगर, कोठापेट, सरूरनगर, करमनघाट, मलकपेट और चादरघाट के आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गईं थीं. विशेष रूप से, चादरघाट से मलकपेट रेलवे अंडरपास तक भीषण ट्रैफिक जाम लग गया, जहां गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं.

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी से यात्रा करने और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. भारी बारिश शुरू होते ही जीएचएमसी (GHMC), फायर ब्रिगेड और हाइड्रा (HYDRA) के कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया. उन्होंने जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने का काम तेज कर दिया है. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि शहर में बारिश का यह असर अभी जारी रह सकता है.

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