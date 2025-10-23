ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी, नदियां और नाले उफान पर

आंध्र प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित ( ETV Bharat )

विशाल क्षेत्र वर्षा जल में डूबे हुए हैं (ETV Bharat)

अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है, जबकि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि तट पर तेज हवाएं और खराब स्थिति बनी हुई है.

इसके अलावा, अंडमान सागर तट पर सतही सर्किट भी राज्य भर में बारिश में योगदान दे रहा है. मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कुरनूल जिलों के साथ-साथ यानम में भी अचानक बाढ़ आने की चेतावनी के साथ पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं (ETV Bharat)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना एक विशिष्ट निम्न दबाव क्षेत्र अगले 12 घंटों के भीतर कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकता है.

अमरावती: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है.

लगातार बारिश के कारण नेल्लोर जिले के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. जिला कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं और स्थिति पर नजर रखने के लिए नेल्लोर कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं.

निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है (ETV Bharat)

अनंतसागरम मंडल के कम्मावरिपल्ले के चपटा में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके कारण अधिकारियों को लगातार दूसरे दिन जिले भर के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित करना पड़ा है.

इस बीच, एहतियात के तौर पर कृष्णापट्टनम बंदरगाह पर तीसरा चेतावनी संकेत जारी कर दिया गया है.

राज्य भर में बारिश जारी (ETV Bharat)

राज्य में वर्षा के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश जिलों में अधिक बारिश हुई है. लिंगसमुद्रम में कुल 8.3 सेमी, उलवापाडु में 6.2 सेमी, रापुर में 5.6 सेमी, मर्रिपाडु में 5.3 सेमी, उदयगिरि में 4.7 सेमी, अनंतसागरम और कोंडापुरम में 4.6 सेमी, कोवूर में 4.1 सेमी और कोडावलुरू में 4 सेमी वर्षा दर्ज की गई.

घुटनों तक पानी में चल रहे निवासी (ETV Bharat)

पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पेन्ना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं.

आंध्र प्रदेश में जलमग्न सड़क (ETV Bharat)

चेजेरला मंडल के यानमाडाला में नल्ला वागु तेजी से बह रही है, जबकि मर्रिपाडु मंडल में बोगेरु धारा और सैदापुरम मंडल में पिन्नरु धारा उफान पर है.

अधिकांश नदियां पूरे उफान पर हैं (ETV Bharat)

पोडालाकुर मंडल में नवूर और पेदावागु धाराएँ भी उफान पर हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. गुडलुरु और थेट्टू के बीच चट्टानी धारा के उफान ने इलाके में यातायात की आवाजाही रोक दी है.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु-पुडुचेरी को बारिश से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग का अलर्ट