आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी, नदियां और नाले उफान पर

आईएमडी ने गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कुरनूल जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी दी है और निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है.

Several areas of Andhra Pradesh are affected by floods
आंध्र प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 1:11 PM IST

अमरावती: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना एक विशिष्ट निम्न दबाव क्षेत्र अगले 12 घंटों के भीतर कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकता है.

Many low-lying areas have been inundated
कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं

इसके अलावा, अंडमान सागर तट पर सतही सर्किट भी राज्य भर में बारिश में योगदान दे रहा है. मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कुरनूल जिलों के साथ-साथ यानम में भी अचानक बाढ़ आने की चेतावनी के साथ पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है, जबकि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि तट पर तेज हवाएं और खराब स्थिति बनी हुई है.

Vast areas are under rainwater
विशाल क्षेत्र वर्षा जल में डूबे हुए हैं

लगातार बारिश के कारण नेल्लोर जिले के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. जिला कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं और स्थिति पर नजर रखने के लिए नेल्लोर कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं.

Residents have been asked to remain cautious
निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है

अनंतसागरम मंडल के कम्मावरिपल्ले के चपटा में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके कारण अधिकारियों को लगातार दूसरे दिन जिले भर के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित करना पड़ा है.

इस बीच, एहतियात के तौर पर कृष्णापट्टनम बंदरगाह पर तीसरा चेतावनी संकेत जारी कर दिया गया है.

Rains continue to lash across the state
राज्य भर में बारिश जारी

राज्य में वर्षा के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश जिलों में अधिक बारिश हुई है. लिंगसमुद्रम में कुल 8.3 सेमी, उलवापाडु में 6.2 सेमी, रापुर में 5.6 सेमी, मर्रिपाडु में 5.3 सेमी, उदयगिरि में 4.7 सेमी, अनंतसागरम और कोंडापुरम में 4.6 सेमी, कोवूर में 4.1 सेमी और कोडावलुरू में 4 सेमी वर्षा दर्ज की गई.

Residents walking in knee-deep water
घुटनों तक पानी में चल रहे निवासी

पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पेन्ना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं.

An inundated road in Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में जलमग्न सड़क

चेजेरला मंडल के यानमाडाला में नल्ला वागु तेजी से बह रही है, जबकि मर्रिपाडु मंडल में बोगेरु धारा और सैदापुरम मंडल में पिन्नरु धारा उफान पर है.

Most rivers are in full spate
अधिकांश नदियां पूरे उफान पर हैं

पोडालाकुर मंडल में नवूर और पेदावागु धाराएँ भी उफान पर हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. गुडलुरु और थेट्टू के बीच चट्टानी धारा के उफान ने इलाके में यातायात की आवाजाही रोक दी है.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु-पुडुचेरी को बारिश से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग का अलर्ट

