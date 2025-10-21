तमिलनाडु में भारी बारिश: डिप्टी सीएम ने गाद निकाले जाने के काम का किया निरीक्षण
तमिलनाडु के भारी बारिश के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
Published : October 21, 2025 at 3:49 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के कई हिस्सों में भीषण बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर जिलों के साथ-साथ पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. यहाँ एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.
इस बीच, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जलमार्गों में सुधार के लिए दक्षिण चेन्नई क्षेत्र में किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास और नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया ताकि मानसून के मौसम में बाढ़ का पानी आसानी से समुद्र में जा सके. इन कार्यों में गहरीकरण, चौड़ीकरण, कंक्रीट की दीवारों से ढकी नहरों का निर्माण, तूफानी जल निकासी के साथ-साथ उन क्षेत्रों से गाद निकालना शामिल है जहां नहरें समुद्र और नदी के मुहाने से मिलती हैं.
उदयनिधि ने ओक्कियम माधवी नहर का दौरा किया, जहां 27 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कन्नगी नगर क्षेत्र में चल रहे गाद निष्कासन कार्य का भी निरीक्षण किया.
स्थानीय किसानों ने बताया कि पिछले दो दिनों से तिरुनेलवेली जिले के अम्बासमुद्रम और उसके आसपास हो रही लगातार बारिश से हजारों एकड़ धान की फसल की कटाई प्रभावित हुई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए काकनल्लूर गांव के किसान सुब्रमण्यम ने कहा कि इस साल दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून के बीच कोई राहत नहीं मिलने के कारण उनके पास धान की कटाई के लिए समय नहीं था.
सुब्रमण्यम ने कहा, "खेतों में अभी भी धान की पकी फसल खड़ी है. अगर बारिश जारी रही, तो यहां के किसान प्रभावित होंगे. सरकार हमारा बोझ कम करने के लिए एक काम यह कर सकती है कि कटाई पूरी होते ही चावल की घर-घर जाकर खरीद शुरू कर दे." उनके अनुसार, कुछ लोग धान की फसल काटने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन पूर्वोत्तर मानसून के समय से पहले आ जाने के कारण वह भी नहीं काटी जा सकी.
