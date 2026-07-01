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मुंबई में भारी बारिश से यातायात 'ठप', लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित, बालकनी गिरने से व्यक्ति की मौत

मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से जन-जीवन पर बुरा असर पड़ा है. यातायात और लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है.

Heavy Rains in Mumbai Disrupts Local Train Services Waterlogging in several areas Balcony Collapses
मुंबई में भारी बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 2:53 PM IST

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मुंबई: बुधवार सुबह से ही मुंबई और उसके पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश हो रही है. कई निचले इलाकों में पानी भरने से यातायात में व्यवधान हुआ. अंधेरी सबवे में लगभग पांच फीट पानी जमा होने के बाद उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया. भारी बारिश के बीच बाबुलनाथ रोड पर MHADA की बिल्डिंग 'सूर्यप्रकाश' की तीसरी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा मंगलवार रात गिर गया. नगर निगम ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई.

भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा. वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन पर उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा में देरी हुई. हार्बर लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) वायर में खराबी के कारण कई लोकल ट्रेनें बीच रास्ते में ही रुक गईं, जिससे हजारों यात्रियों को काफी परेशानी हुई. यह घटना सुबह के व्यस्त घंटों में हुई. कुछ लोकल ट्रेनें बीच रास्ते में ही रुक गईं, जबकि कई दूसरी ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चलीं.

मुंबई में भारी बारिश
मुंबई में भारी बारिश (ETV Bharat)

रेलवे की एक टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रिपेयर का काम शुरू किया, रिपेयर के दौरान हार्बर लाइन पर सर्विस कुछ समय के लिए रुकी रहीं. इस तकनीकी खराबी का असर वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे लाइन पर भी कुछ ट्रेनों पर पड़ा.

बालकनी गिरने से व्यक्ति की मौत
दक्षिण मुंबई में बाबुलनाथ रोड पर MHADA की बिल्डिंग 'सूर्यप्रकाश' की तीसरी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा मंगलवार रात गिर गया. इस घटना में संतोष रामचंद्र भारस्कर (51) गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जे.जे. हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फायर ब्रिगेड, पुलिस, BEST, '108' एम्बुलेंस सर्विस और नगर निगम के लोग मौके पर पहुंचे. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा के उपाय लागू किए गए.

कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी
मौसम विभाग IMD) ने अगले कुछ घंटों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. कुछ इलाकों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान है, लोगों से कहा गया है कि जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें, निचले इलाकों से दूर रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, कोंकण तट पर मानसून फिर से आ गया है, और अगले चार से पांच दिनों में मुंबई और राज्य के कई दूसरे हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. प्रशासन ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को किसी भी विपरीत स्थिति को संभालने के लिए स्टैंडबाय पर रखा है, जबकि रेलवे, नगर निगम के अधिकारी और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

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