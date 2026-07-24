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गुजरात: भारी बारिश के चलते खेड़ा हाईवे पर कार पलटी, 4 की मौत, 2 घायल

गुजरात के खेड़ा जिले में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया. हाईवे पर एक कार के पलटने से ये हादसा हुआ.

Car overturn in Gujarat
गुजरात के खेड़ा जिले में भारी बारिश के चलते हाईवे पर कार पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 9:29 AM IST

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खेड़ा: खेड़ा जिले के मतर तालुका में भारी बारिश के बीच एक दुखद हादसा हुआ. मतर-खेड़ा हाईवे पर मोतीपुरा के पास मोड़ने के दौरान एक कार पलट गई और एक नाले में गिर गई. कार पानी के तेज बहाव में बह गई. इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों में से 4 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए खेड़ा सिविल अस्पताल ले जाया गया है.

मृतकों की पहचान

  1. राज संजयभाई राठौड़ (26, निवासी अहमदाबाद)
  2. बीरेंद्रसिंह शेखावत (26, निवासी सीकर, राजस्थान)
  3. मुस्तकीम राजपूत (19, निवासी अहमदाबाद)
  4. मयूरभाई महेशभाई पांचाल (34, निवासी अहमदाबाद)

घायलों के नाम

इस हादसे में दो लोग घायल हुए हैं. उनके नाम धर्मेंद्रसिंह कुलदीपसिंह गिल और मुकेशभाई चौहान हैं. दोनों अहमदाबाद के रहने वाले हैं. कार अहमदाबाद पासिंग की थी और उसमें सवार सभी लोग अहमदाबाद के रहने वाले थे. बारिश और अंधेरे के कारण मोड़ दिखाई नहीं दिया, जिससे कार पलटकर नाले में गिर गई.

इस बारे में खेड़ा के एसडीएम सूरज बारोट ने कहा, 'मटर के मोतीपुरा से एक कार जा रही थी. आगे एक शार्प मोड़ है. बारिश और अंधेरे की वजह से शायद कार चलाने वाले को मोड़ दिखाई नहीं दिया, जिससे कार पलट गई और नाले में गिर गई. वहां पानी का बहाव तेज था.

कार नाले में जा गिरी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार में कुल छह लोग सवार थे. घायलों का इलाज फिलहाल खेड़ा सिविल अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही खेड़ा फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद फायर विभाग ने कार को बाहर निकाला और फिर उसमें फंसे शवों को निकाला. एसडीएम सूरज बारोट मौके पर मौजूद थे. शवों को पोस्टमार्टम के लिए खेड़ा सिविल अस्पताल भेज दिया गया. घायलों का इलाज चल रहा है.

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