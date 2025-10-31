ETV Bharat / bharat

भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर से उत्तर बंगाल में बाढ़ का खतरा

जलढाका नदी का मुख्य तटबंध कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है. कुल मिलाकर लगभग 230 मीटर टूट गया है.

Heavy rains and rising water level spell flood danger in North Bengal
भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर से उत्तर बंगाल में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 8:36 PM IST

जलपाईगुड़ी: उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों से लेकर डुआर्स क्षेत्र तक प्रशासन की स्थिति अब लगभग एक जैसी हो गई है. चक्रवात मोंथा के प्रभाव से पहाड़ों समेत कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई है. भारी बारिश का भी अनुमान है. इसीलिए प्रशासन के अधिकारी युद्धस्तर पर काम करने लगे हैं. बांध की मरम्मत का काम शुरू होने के साथ ही कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी चल रहा है. टारगेट एक ही एक ही है. 5 अक्टूबर को बनी स्थिति और 4 अक्टूबर की रात हुई भारी बारिश के बाद जो स्थिति बनी थी, वह फिर न हो.

मौसम विभाग ने चक्रवात मोंथा के प्रभाव से उत्तर बंगाल और पहाड़ों में भारी बारिश की संभावना जताई थी. शुक्रवार सुबह से बारिश भी शुरू हो गई है. जलपाईगुड़ी क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में मैनागुड़ी में 99.2 मिलीमीटर, दार्जिलिंग में 64.8 मिलीमीटर, सेवके में 75 मिलीमीटर, बानरहाट में 103.5 मिलीमीटर, अलीपुरद्वार के बक्साद्वार में 82.4 मिलीमीटर और मूर्ति में 73.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.जलपाईगुड़ी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है.

इसके कारण बालासन नदी का जलस्तर बढ़ गया है. दुधिया में भी जलस्तर बढ़ गया है. अगर बारिश और बढ़ती है, तो कई नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है. प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर स्थानीय निवासियों को डर है कि तब खतरा और बढ़ सकता है.

North Bengal
उत्तर बंगाल में भारी बारिश (ETV Bharat)

बारिश से भयंकर तबाही
4 अक्टूबर की रात को भारी बारिश ने पहाड़ियों से लेकर डुआर्स तक भयंकर तबाही मचाई. नदी के पानी के तेज बहाव के कारण जलढाका नदी का बांध टूट गया, जिससे मैनागुड़ी और धूपगुड़ी प्रखंडों के एक बड़े इलाके में तबाही मच गई. हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए. कृषि भूमि से लेकर सड़कें तक, पानी में बह गईं. कई लोग विस्थापित हो गए हैं.

North Bengal
उत्तर बंगाल में भारी बारिश (ETV Bharat)

जलढाका नदी का मुख्य तटबंध कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है. कुल मिलाकर लगभग 230 मीटर टूट गया है. अमगुरी ग्राम पंचायत के ताराबाड़ी में दो जगहों पर 80 मीटर और 70 मीटर, खाटोरबाड़ी में 45 मीटर, डांगापाड़ा में 15 मीटर और चाबरबाड़ी में 12 मीटर तटबंध टूट गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पूर्वोत्तर सिंचाई विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता कृष्णेंदु भौमिक को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इस बीच तटबंधों की लगभग मरम्मत कर ली गई है.

इस बार भी अगर सिक्किम से आने वाली तीस्ता नदी का पानी बढ़ता है, तो मैदानी इलाकों को भारी नुकसान होने की आशंका है. साथ ही अगर भूटान से आने वाली जलढाका नदी का पानी बढ़ता है, तो खतरा आसन्न है. इसलिए, उत्तर पूर्वी सिंचाई विभाग के इंजीनियर युद्धस्तर पर जलढाका नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत कर रहे हैं. मयनागुड़ी प्रखंड के तरारबारी, खातोरेबारी, डांगापाड़ा और चिबाराबारी इलाकों में बांधों का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है.

North Bengal
बारिश के बीच सड़क पर घूमते लोग (ETV Bharat)

बांध की मरम्मत
नए बांध को पॉलीथिन से ढक दिया गया है, ताकि बारिश के पानी में नए बांध की मिट्टी न गिरे. सिंचाई विभाग के मयनागुड़ी के प्रभारी वास्तुकार देबाशीष मुस्तफी ने बताया, "उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत कर दी गई है. बांध के दोनों ओर बोल्डर लगाने का काम चल रहा है. यह काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा."

इसके अलावा बुधवार से ही प्रशासन नदी के किनारों पर बढ़ते जलस्तर को लेकर जागरूकता बढ़ा रहा है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोग एहतियात के तौर पर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं. बाढ़ के बाद कई लोग बांध पर सरकारी तिरपाल तानकर दिन काट रहे थे. भारी बारिश के कारण वे भी बेहाल हैं. एक तरफ घर नहीं हैं, तो दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण तिरपालों में पानी घुस रहा है.

North Bengal
उत्तर बंगाल में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

प्रशासन उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है. कई लोग जा रहे हैं. फिर से, कई लोग सहमत नहीं हैं. खासकर, मैनागुड़ी के चरेरबारी स्थित नागेंद्रनाथ हाई स्कूल और अमगुड़ी हाई स्कूल में बेघर लोगों के लिए शिविर बनाए गए हैं. ब्लॉक प्रशासन पूरी स्थिति को लेकर सतर्क है.

स्थिति पर नजर रखी जा रही है
मैनागुड़ी के बीडीओ प्रसेनजीत कुंडू ने कहा, "आज सुबह से ही हम जलढाका नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं. कई लोग जा चुके हैं. कुछ नहीं गए हैं. हम हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क हैं. दो स्कूलों में राहत शिविर खोले गए हैं. हम बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रख रहे हैं ताकि भारी बारिश की स्थिति में कोई समस्या न हो. हमने पहले ही कई उपाय किए हैं. स्थिति पर नजर रखी जा रही है."

North Bengal
उत्तर बंगाल में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

जलपाईगुड़ी की जिला मजिस्ट्रेट शमा परवीन ने कहा, "हमने जिले के नदी किनारे और बेघर इलाकों से लगभग 3,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है. मानसून के प्रभाव को लेकर सभी तरह की चेतावनियां जारी की गई हैं. हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं."

North Bengal
तिरपाल में दिन काट रहे लोग (ETV Bharat)

तूफान की चेतावनी
जलपाईगुड़ी जिला परिषद की कार्यकारी निदेशक और जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष महुआ गोप ने कहा, "मोंथा के पूर्वानुमान के अनुसार हम सतर्क हैं. जलपाईगुड़ी जिले में तूफान की चेतावनी है. अगर सिक्किम और भूटान में बारिश होती है, तो हमें सतर्क रहना होगा. नदी किनारे के इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा. जलभराव की स्थिति में धूपगुड़ी और मैनागुड़ी के बारे में चेतावनी दी गई है. हर उपखंड में नावें और स्पीड बोट तैयार रखी गई हैं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है."

North Bengal
उत्तर बंगाल में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

इस बीच पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण बालासन नदी का जलस्तर बढ़ गया है. दूसरी ओर, दुधिया में ह्यूम पाइप से बने अस्थायी पुल के पास नदी का पानी बह रहा है, जो बाढ़ के पानी में बह गया था. पानी का प्रवाह बढ़ने से नदी के कटाव और फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा होने की आशंका से पहाड़वासी चिंतित हैं.

North Bengal
नए बांध को पॉलीथिन से ढका (ETV Bharat)

हालांकि, दार्जिलिंग जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है. पुलिस अस्थायी पुल के माध्यम से यातायात की आवाजाही को नियंत्रित कर रही है. उधर, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सुबह हल्का भूस्खलन हुआ. थोड़ी देर बाद यातायात सामान्य हो गया.

