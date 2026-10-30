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ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' का कहर: भूस्खलन में कंधमाल जिले के रहने वाले दंपती और बच्चे की मौत

ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' का कहर ( ETV Bharat )

फूलबनी (ओडिशा): कंधमाल जिले के राइकिया ब्लॉक के डंगोसी गांव में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. चक्रवात 'अर्नब' के कारण हो रही लगातार बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में राइकिया भी शामिल है.

मृतकों की पहचान अच्युत प्रधान, उनकी पत्नी अनीशा और उनके 9 महीने के बच्चे के रूप में हुई है. दमकल विभाग ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है. कंधमाल के जिला कलेक्टर वेदभूषण, पुलिस अधीक्षक (SP) तथा मंत्री रबी नायक मौके पर मौजूद हैं.

कंधमाल जिले में बारिश और भूस्खलन का असर (ETV Bharat) मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने 'एक्स' (पहले ट्विटर) हैंडल पर इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है. इस दंपती और उनके बच्चे की मौत की खबर से डंगोसी गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है. इस बीच, चक्रवात 'अर्नब' के कारण हो रही बारिश से कंधमाल जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सूत्रों के अनुसार भूस्खलन की वजह से मालागुडा के पास एक पुल बह गया है, जिससे राइकिया ब्लॉक की चार पंचायतें ब्लॉक मुख्यालय से कट गई हैं. मुसीबत तब और बढ़ गई जब लगातार हो रही बारिश के कारण पुल की मरम्मत करना मुश्किल हो गया. संपर्क टूट जाने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जिनमें रायकिया ब्लॉक के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. सूत्रों के अनुसार, चार पंचायतों कराडा, बडाबरबाबा, इंद्रगडा और रानाबा के हजारों लोग रायकिया ब्लॉक मुख्यालय से कट गए हैं. सूत्रों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से बड़े इलाके में की गई हल्दी की खेती बर्बाद हो गई है. भारी बारिश के खौफनाक अनुभव के बारे में बताते हुए, रायकिया के एक गांव के सनंदा मल्लिक ने कहा, "गुरुवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है. एक बहुत तेज और डरावनी आवाज आई. हम बाहर निकले तो देखा कि पहाड़ी ढह रही है. अपनी जान बचाने के लिए हम वहां से भाग गए. भूस्खलन में हल्दी की पूरी फसल बह गई."