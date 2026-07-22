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कश्मीर में भारी बारिश जारी, जम्मू-श्रीनगर एनएच बंद, माता वैष्णो देवी यात्रा पर 24 जुलाई तक रोक

जम्मू-कश्मीर में हो रही भारी बारिश से जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. वहीं आईएमडी ने 24 जुलाई तक खराब मौसम का अनुमान लगाया है.

View of rain in Lal Chowk, Srinagar.
श्रीनगर के लाल चौक में हो रही बारिश का नजारा. (ETV Bharat)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : July 22, 2026 at 1:55 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सोमवार से हल्की से भारी बर्फबारी जारी है, जिसके कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है. वहीं कई जगहों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है. इस वजह से अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई से रोक दी गई है.

भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में और भारी बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया है. कुछ इलाकों में भारी से मूसलाधार बारिश और थोड़ी देर के लिए तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है. इसमें कहा गया, ‘‘लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है.’’

भारी बारिश की वजह से श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो गया है और ट्रैफिक अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हाईवे के किनारे कमजोर हिस्सों में पत्थर गिरने और मिट्टी खिसकने की कई घटनाओं की वजह से यात्रा का प्लान न बनाएं.

भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में कई स्थानीय नदियों का पानी का स्तर बढ़ गया है, वहीं प्रशासन ने लोगों से नदियों और नहरों से दूर रहने की अपील की है क्योंकि अचानक बाढ़, भूस्खलन और निचले इलाकों में पानी भरने और पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है.

इस बीच, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पूरे हाईवे पर भारी बारिश और रामबन और उधमपुर हिस्सों में पत्थर गिरने और मिट्टी खिसकने की कई घटनाओं के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है.

यात्रियों से कहा कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए और सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए, तब तक वे एनएच-44 पर कोई यात्रा न करें.

ट्रैफिक पुलिस के एक प्रवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि कश्मीर को पीर पंजाल से जोड़ने वाला मुगल रोड, सोनमर्ग-लेह हाईवे और बांदीपुरा गुरेज हाईवे ट्रैफिक के लिए खुले हैं, लेकिन यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट चेक कर लें.

Heavy rains in the Kashmir Valley have disrupted normal life.
कश्मीर घाटी में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. (ETV Bharat)

जम्मू और कश्मीर में 20 जुलाई से बड़े पैमाने पर भारी बारिश हुई है और आईएमडी ने 24 जुलाई तक खराब मौसम का अनुमान लगाया है.

बारिश की वजह से राजौरी और पुंछ के पीर पंजाल जिलों में भयंकर बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिसमें 22 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग लापता बताए जा रहे हैं.

कश्मीर घाटी के बडगाम जिले में, बाढ़ का पानी बीरवाह मार्केट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बहा ले गया, जिसे उराब स्थानीय विभाग की नगरपालिका समिति ने बनाया था और स्थानीय व्यापारियों को किराए पर दिया था.

इस बीच, खराब मौसम के कारण 19 जुलाई को रोकी गई अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर रोकी गई है. वहीं, शिव खोरी, किश्तवाड़ में मचैल यात्रा, माता वैष्णो देवी की दूसरी स्थानीय यात्राएं भी 24 जुलाई तक रोक दी गई हैं.

स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान अहमद के शेयर किए गए बारिश के डेटा के मुताबिक, मंगलवार से जम्मू-कश्मीर में सबसे ज़्यादा बारिश कठुआ में रिकॉर्ड की गई है, जहां 153.4 मिलीमीटर बारिश हुई.

कठुआ के बाद सांबा में 133 मिमी., उधमपुर में 132.6 मिमी., जम्मू जिले में 62.1 मिमी. बारिश हुई. कटरा में 58.5 मिमी., पुंछ में 51मिमी., रामबन में 49 मिमी., बटोटे में 46.1 मिमी., रियासी में 44.5 मिमी., राजौरी में 40.8 मिमी. और भद्रवाह में 36.8 मिमी. बारिश हुई.

चिनाब घाटी में, रामबन में 25.3 मिमी., डोडा में 24 मिमी. और किश्तवाड़ में 23 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई. कश्मीर घाटी में, गुलमर्ग में 55 मिमी. बारिश हुई. इसके बाद बारामूला में 37.5 मिमी., पहलगाम में 23.8 मिमी., कुपवाड़ा में 22 मिमी. और पुलवामा में 21 मिमी., काजीगुंड में 9.6 मिमी. और श्रीनगर में 5.9 मिमी. बारिश हुई.

श्री माता वैष्णो देवी और सालाना अमरनाथ तीर्थयात्रा, लगातार चौथे दिन भी रुकी
पूरे जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश हो रही है, जिससे दो बड़े तीर्थ, श्री माता वैष्णो देवी और सालाना अमरनाथ तीर्थयात्रा, लगातार चौथे दिन भी रुकी हुई हैं. कटरा शहर से किसी भी तीर्थयात्री को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने की इजाजत नहीं है, जबकि कटरा शहर, जो मंदिर का बेस कैंप है, भी सूनसान पड़ा है. इस समय सभी होटलों और लॉज में कोई नहीं है और तीर्थयात्रा करने की योजना बना रहे लोग होटलों की एडवांस बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस समय बेस कैंप से लेकर भवन तक कहीं भी एक भी तीर्थयात्री मौजूद नहीं है. अधिकारी ने कहा, "जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता, किसी को भी तीर्थयात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी. अभी ट्रैक पर पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कोई भूस्खलन या ट्रैक को कोई नुकसान नहीं हुआ है."

भारी बारिश और और बारिश के अनुमान के कारण, लोग कटरा शहर छोड़कर अपने घरों की ओर जा रहे हैं और एडवांस बुकिंग भी कैंसिल की जा रही हैं. एशिया होटल कटरा के मैनेजर विनोद शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "अभी सिर्फ एक कमरे में एक परिवार है, जो आज शाम अपने घर लौट जाएगा क्योंकि उनका रात 10 बजे का ट्रेन रिज़र्वेशन है. अभी हमारे पास जीरो ऑक्यूपेंसी है और 23 जुलाई तक की एडवांस बुकिंग कैंसिल कर दी गई हैं. हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता क्योंकि इलाके में भारी बारिश जारी है." कटरा शहर में पिछले दो दिनों में 165 मिमी. से ज़्यादा बारिश हुई है.

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