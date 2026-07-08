गुजरात : सूरत में 38 घंटे में 19 इंच बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, अब तक 9 लोगों की मौत
गुजरात में विशेषकर सूरत में भारी बारिश होने से निचले इलाके समेत कई स्थानों पर पानी भर गया है.
Published : July 8, 2026 at 9:38 PM IST
सूरत (गुजरात) : गुजरात के सूरत शहर और जिले में पिछले 38 घंटों से भारी से अति भारी बारिश हो रही है, इस वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस दौरान शहर में औसतन 19 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी 7.59 इंच से अधिक पानी बरसा है.
शहर की वर्तमान स्थिति
सूरत शहर में पिछले 24 घंटों में औसतन 347 मिमी (13.7 इंच) बारिश हुई है. भारी बारिश के कारण शहर के 148 स्थानों पर जलभराव हो गया है. प्रशासन द्वारा ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है. राहत और बचाव कार्य के तहत अब तक 3416 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 3862 लोगों को स्थानांतरित कर पास के सामुदायिक भवनों और स्कूलों में शरण दी गई है. सभी के लिए कुल 9565 फूड पैकेट की व्यवस्था की गई है.
#WATCH | Gujarat: NDRF carried out rescue operations in Surat as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city. pic.twitter.com/kQ7OtEhEov— ANI (@ANI) July 8, 2026
ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति
सूरत ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में औसतन 192.72 मिमी (7.59 इंच) बारिश दर्ज की गई है. ग्रामीण इलाके में 19 जगहों पर जलभराव हुआ है, जिसके निकास के लिए प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है.
सूरत जिले के विभिन्न तालुकाओं में दर्ज की गई बारिश
|तालुका
|वर्षा (मिमी में)
|ओलपाड
|75
|मांगरोळ
|68
|उमरपाडा
|177
|मांडवी
|128
|कामरेज
|381
|चोर्यासी
|156
|पलसाणा
|439
|बारडोली
|189
|महुवा
|421
|अरेठ
|85
|अंबिका
|212
नोट: सभी आंकड़े 8 जुलाई, सुबह 9:00 बजे तक के हैं.
#WATCH | Surat, Gujarat | NDRF carried out rescue operations in Bamroli as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city— ANI (@ANI) July 8, 2026
(Video Source: NDRF) pic.twitter.com/IXC3twUAcU
कामरेज में दीवार ढही
कामरेज तालुका में स्थित आत्मीय विला सोसायटी में भारी पानी के बहाव के कारण सोसायटी की दीवार ढह गई. इस घटना में सोसायटी में खड़ी 2 कार, 1 टेंपो और 1 मोपेड पानी के बहाव में बह गए. इस बारे में सोसायटी के अध्यक्ष राजेशभाई गोंडलिया ने बताया, "कल (7 जुलाई) दोपहर 2:30 बजे अचानक 40 सेकंड में 10 फीट पानी के बहाव से दीवार टूट गई. 24 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली." निवासियों ने मजबूरन अपने स्तर पर रास्ता बंद कर दिया है.
#WATCH | Gujarat: NDRF carried out rescue operations in Surat as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city. pic.twitter.com/HQKAJneeYm— ANI (@ANI) July 8, 2026
जान-माल का नुकसान
इस भारी बारिश में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बिजली का करंट लगने, पेड़ गिरने और डूबने की घटनाएं शामिल हैं. सूरत शहर की पांच में से चार खाड़ियां उफान पर आ गई हैं, जिसके कारण निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए हैं. टेक्सटाइल मार्केट में भी भारी नुकसान हुआ है, पोदार मार्केट की 250 दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे व्यापारियों ने 200 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है.
#WATCH | Gujarat: NDRF carried out rescue operations in Surat as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city. pic.twitter.com/GF6CrywC3M— ANI (@ANI) July 8, 2026
प्रशासन की कार्रवाई
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को अभी भी पीने के पानी और दूध जैसी बुनियादी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी दे दी गई है, जबकि ट्रैफिक सर्कल पर लोग घंटों फंसे रहने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. सूरत में इस भारी बारिश के कारण व्यापारियों और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा राहत कार्य में तेजी लाई गई है.
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