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गुजरात : सूरत में 38 घंटे में 19 इंच बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, अब तक 9 लोगों की मौत

ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति सूरत ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में औसतन 192.72 मिमी (7.59 इंच) बारिश दर्ज की गई है. ग्रामीण इलाके में 19 जगहों पर जलभराव हुआ है, जिसके निकास के लिए प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है.

शहर की वर्तमान स्थिति सूरत शहर में पिछले 24 घंटों में औसतन 347 मिमी (13.7 इंच) बारिश हुई है. भारी बारिश के कारण शहर के 148 स्थानों पर जलभराव हो गया है. प्रशासन द्वारा ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है. राहत और बचाव कार्य के तहत अब तक 3416 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 3862 लोगों को स्थानांतरित कर पास के सामुदायिक भवनों और स्कूलों में शरण दी गई है. सभी के लिए कुल 9565 फूड पैकेट की व्यवस्था की गई है.

सूरत (गुजरात) : गुजरात के सूरत शहर और जिले में पिछले 38 घंटों से भारी से अति भारी बारिश हो रही है, इस वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस दौरान शहर में औसतन 19 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी 7.59 इंच से अधिक पानी बरसा है.

तालुका वर्षा (मिमी में) ओलपाड 75 मांगरोळ 68 उमरपाडा 177 मांडवी 128 कामरेज 381 चोर्यासी 156 पलसाणा 439 बारडोली 189 महुवा 421 अरेठ 85 अंबिका 212

नोट: सभी आंकड़े 8 जुलाई, सुबह 9:00 बजे तक के हैं.

कामरेज में दीवार ढही

कामरेज तालुका में स्थित आत्मीय विला सोसायटी में भारी पानी के बहाव के कारण सोसायटी की दीवार ढह गई. इस घटना में सोसायटी में खड़ी 2 कार, 1 टेंपो और 1 मोपेड पानी के बहाव में बह गए. इस बारे में सोसायटी के अध्यक्ष राजेशभाई गोंडलिया ने बताया, "कल (7 जुलाई) दोपहर 2:30 बजे अचानक 40 सेकंड में 10 फीट पानी के बहाव से दीवार टूट गई. 24 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली." निवासियों ने मजबूरन अपने स्तर पर रास्ता बंद कर दिया है.

जान-माल का नुकसान

इस भारी बारिश में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बिजली का करंट लगने, पेड़ गिरने और डूबने की घटनाएं शामिल हैं. सूरत शहर की पांच में से चार खाड़ियां उफान पर आ गई हैं, जिसके कारण निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए हैं. टेक्सटाइल मार्केट में भी भारी नुकसान हुआ है, पोदार मार्केट की 250 दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे व्यापारियों ने 200 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है.

प्रशासन की कार्रवाई

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को अभी भी पीने के पानी और दूध जैसी बुनियादी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी दे दी गई है, जबकि ट्रैफिक सर्कल पर लोग घंटों फंसे रहने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. सूरत में इस भारी बारिश के कारण व्यापारियों और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा राहत कार्य में तेजी लाई गई है.

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