तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश का कहर, अलर्ट जारी, स्कूल-कॉलेज बंद

मौसम विभाग के दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख अमुधा ने कहा कि इस दबाव क्षेत्र के आज दोपहर तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य क्षेत्र के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र में विकसित होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, 'इसकी गति और तीव्रता पर कड़ी नजर रखी जा रही है. अगले 12 घंटे यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि यह चक्रवात में बदलेगा या नहीं.'

तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. आरएमसी के अनुसार यह मौसम प्रणाली वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई है और अगले 24 घंटों में इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है. अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली और मजबूत हो सकती है और आज रात तक ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह चक्रवाती तूफान में बदल सकता है या नहीं.

चेन्नई: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने गहरे दबाव के आज एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका के बीच, तमिलनाडु के कई हिस्सों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र (आरएमसी) ने राज्य भर में कई मौसम अलर्ट जारी किए हैं. इसी के साथ पुडुचेरी में भी ऐसी ही स्थिति है. सरकार ने आज एहतियात के तौर पर सभी शैक्षणिक संस्थानों बंद करने का निर्देश दिया है.

विभाग के पूर्वानुमान के बाद विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर और मयिलादुथुराई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है जहाँ अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है. चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, अरियालुर, पेरम्बलुर, तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम और कराईकल सहित 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस बीच, आरएमसी ने चेतावनी दी कि सेलम, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, धर्मपुरी और पुदुकोट्टई जिलों में तेज बारिश की उम्मीद है.

बुधवार को चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और रानीपेट में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जबकि आसपास के जिले जैसे वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर और पुडुचेरी भी प्रभावित होने की संभावना है.

अपने नवीनतम अपडेट में आरएमसी ने आगाह किया कि चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, नीलगिरी, तिरुप्पुर, इरोड, तिरुपत्तूर और वेल्लोर सहित 14 जिलों में अगले तीन घंटों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी. अधिकारियों ने निचले और तटीय क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है क्योंकि पूरे क्षेत्र में उत्तर-पूर्व मानसून तेज हो गया है.

पुडुचेरी में भी अलर्ट, सभी शैक्षणिक संस्थानों आज बंद

आईएमडी द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, पुडुचेरी सरकार ने बुधवार को पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है. गृह एवं शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवयम ने घोषणा की कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर दोनों क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूल, साथ ही कॉलेज बंद रहेंगे. उत्तर-पूर्वी मानसून इस क्षेत्र में तेज हो गया है. इसके चलते सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है.

मंत्री ने कहा कि संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में आगे की जानकारी मौसम की बदलती स्थिति पर निर्भर करेगी. इस बीच इसी तरह की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के कई तटीय जिलों ने भी बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं.