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रुद्रप्रयाग में अलकनंदा की बाढ़ में डूबी शिव प्रतिमा, रोड बंद होने से त्रियुगीनारायण पैदल गए दूल्हा-दुल्हन

रुद्रप्रयाग में अलकनंदा उफान पर है, भारी बारिश से त्रियुगीनारायण मंदिर का संपर्क मार्ग ध्वस्त, पैदल पहुंचे दूल्हा-दुल्हन और बाराती, विजयनगर–तैला मोटरमार्ग भी बंद

ALAKNANDA FLOOD IN RUDRAPRAYAG
रौद्र रूप में अलकनंदा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 6, 2026 at 11:49 AM IST

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रुद्रप्रयाग: चमोली जिले सहित ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में रविवार रात से जारी मूसलाधार बारिश का असर अब रुद्रप्रयाग में भयावह रूप में देखने को मिल रहा है. अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए तेज बहाव के साथ वार्निंग लेवल के करीब पहुंच गई है. लगातार बढ़ते जलस्तर ने नदी किनारे बसे क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है, जबकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. एक दिन पहले जो शिव प्रतिमा दिखाई दे रही थी, आज वो अलकनंदा में जलमग्न है.

अलकनंदा में डूबी शिव प्रतिमा: अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नदी तट से करीब 20 से 25 मीटर दूर स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पूरी तरह जलमग्न हो गई है. नदी अपने सामान्य बहाव क्षेत्र से कई मीटर बाहर फैल चुकी है और चारों ओर पानी का विशाल सैलाब दिखाई दे रहा है. प्रतिमा का जलमग्न होना नदी के रौद्र स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया है.

ALAKNANDA FLOOD IN RUDRAPRAYAG
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में डूबी शिव प्रतिमा (Etv Bharat)

नदी किनारे जाने पर रोक: लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण नदी किनारे स्थित सभी घाट पानी में समा चुके हैं. घाटों तक जाने वाले संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो गए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है. प्रशासन ने एहतियातन नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है. पुलिस तथा संबंधित विभागों की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं.

ALAKNANDA FLOOD IN RUDRAPRAYAG
एक दिन पहले दिख रही थी शिव प्रतिमा (Etv Bharat)

रात में नदी के जलस्तर पर नजर रखने की अपील: अलकनंदा का बढ़ता जलस्तर अब रुद्रप्रयाग शहर के बेलनी क्षेत्र के लिए भी चिंता का कारण बन गया है. प्रशासन संभावित खतरे को देखते हुए हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने स्थानीय नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि-

लोग रात के समय नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखें. अनावश्यक रूप से नदी किनारे न जाएं. किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन और आपदा नियंत्रण कक्ष को दें.
-नंदन सिंह रजवार, आपदा प्रबंधन अधिकारी-

अफवाहों से बचने को कहा: प्रशासन ने सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें. मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा नदी और नालों के आसपास जाने से बचें. मौसम विभाग द्वारा आगामी घंटों में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनज़र पूरे जनपद में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

विवाह के लिए त्रियुगीनारायण आए लोगों को पैदल चलना पड़ा: जनपद रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. लगातार बारिश के चलते विश्व प्रसिद्ध त्रियुगीनारायण मंदिर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे विवाह समारोह के लिए पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, बारातियों और श्रद्धालुओं को वाहनों से उतरकर पैदल ही मंदिर तक पहुंचना पड़ा.

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रोड बंद होने से त्रियुगीनारायण विवाह के लिए जाने वालों को दिक्कत हुई (Etv Bharat)

बारिश के कारण सड़क पर मलबा आ गया है: बारिश से सड़क ध्वस्त होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. मजबूरी में दूल्हा-दुल्हन, उनके परिजन और बाराती आवश्यक सामान के साथ पैदल मार्ग से आगे बढ़े और कठिन परिस्थितियों के बावजूद निर्धारित मुहूर्त पर त्रियुगीनारायण मंदिर पहुंचकर विवाह की सभी धार्मिक रस्में संपन्न कीं. इस दौरान कई बारातियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

त्रियुगीनारायण भगवान शिव-पार्वती का विवाह स्थल है: त्रियुगीनारायण मंदिर वह पावन स्थल है, जहां पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था. इसी कारण देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नवविवाहित जोड़े यहां विवाह के लिए पहुंचते हैं. लेकिन इस बार मौसम की मार ने इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बना दिया.

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रोड बंद होने के कारण दूल्हा दुल्हन और बाराती त्रियुगीनारायण पैदल गए (Etv Bharat)

व्यापार संघ अध्यक्ष महेंद्र सेमवाल ने बताया कि रविवार रात हुई भारी बारिश के कारण त्रियुगीनारायण मोटरमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई. उन्होंने बताया कि विवाह समारोहों के लिए आए दूल्हा-दुल्हन और बारातियों को पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचना पड़ा. उन्होंने प्रशासन से मार्ग को शीघ्र सुचारु कराने की मांग की है ताकि स्थानीय लोगों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को राहत मिल सके.

विजयनगर–तैला मोटरमार्ग भी बंद: इधर, लगातार बारिश का असर विजयनगर–तैला मोटरमार्ग पर भी देखने को मिला. गंगानगर के समीप सड़क का एक हिस्सा ध्वस्त होने से यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. मार्ग बंद होने से क्षेत्र के ग्रामीणों और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो गई है तथा लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है. लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की टीमें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के प्रयास में जुटी हैं. वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें.
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