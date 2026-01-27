ETV Bharat / bharat

हिमाचल में फिर से बर्फबारी और बारिश शुरू, शिमला में सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ

रिज मैदान पर कई सैलानी छतरियों के साथ बारिश का आनंद लेते नजर आए. वहीं, कुछ पर्यटक इस बदले हुए मौसम को 'परफेक्ट हिल स्टेशन एक्सपीरियंस' बता रहे हैं. ठंडी हवाओं और बादलों से घिरे शिमला की खूबसूरती ने सैलानियों को खासा आकर्षित किया. इस बीच प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आज भारी बारिश-बर्फबारी के साथ 40-50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम ने आज (मंगलवार, 27 जनवरी को) अचानक करवट ले ली है. शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. मंगलवार दोपहर से शहर में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने लगीं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. बारिश के बावजूद शिमला में पहुंचे सैलानियों का उत्साह कम नहीं हुआ और रिज सहित शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिली.

मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश चार जिलों चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्थिति में एक या दो स्थानों पर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, मध्यम पर्वतीय इलाकों में अधिकांश क्षेत्रों पर भारी बारिश-बर्फबारी और निचले एवं मैदानी इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं.

बर्फबारी के चलते ऊंचे मार्गों पर फिसलन बढ़ी

मौसम विभाग के अनुसार, जनजातीय क्षेत्र भरमौर में करीब 6 इंच ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे वहां ठंड और बढ़ गई है. बर्फबारी के चलते कई ऊंचे मार्गों पर फिसलन बढ़ गई है.वहीं, प्रशासन ने पर्यटकों के लिए ऊंचे और बर्फीले इलाकों में न जाने की एडवाइजरी जारी की है. पुलिस और प्रशासन की ओर से सैलानियों से अपील की गई है कि वे मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.

सैलानी उठा रहे लुत्फ

हालांकि खराब मौसम के बावजूद शिमला में पर्यटन गतिविधियां जारी हैं. होटल कारोबारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं और मौसम की इस तब्दीली को वे रोमांच के रूप में देख रहे हैं. बाहरी राज्यों से शिमला आए पर्यटक बर्फबारी की आस लगाए बैठे हैं. कुछ सैलानी छतरी लेकर बारिश का मौसम एंजॉय कर रहे हैं.

बर्फबारी देखने दूर-दूर से आ रहे सैलानी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शिमला घूमने आई सुनीता का कहना है कि, "शिमला में आकर बहुत ही अच्छा लगा. यहां का मौसम बहुत ही सुहावना है. बर्फबारी 23 जनवरी को हुई थी, हम लोग 24 जनवरी को शिमला आए. उम्मीद थी कि बर्फबारी देख पाएं. बर्फबारी तो नहीं देख पाए लेकिन बर्फ का आनंद जरूर लिया. इस मौसम में यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है."

दिल्ली से आए पर्यटक सुनील और रोहन का कहना है कि, "अभी 6 डिग्री तापमान आ चुका है, बर्फबारी के लिए कम से कम 1 डिग्री चाहिए. सुबह में 9-10 डिग्री तापमान पहुंच गया था. उम्मीद तो है कि बर्फबारी होगी, लेकिन यहां का मौसम अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है. यहां बर्फबारी देखने आए थे. लेकिन, बिना बर्फबारी के भी यहां का मौसम बहुत ही हसीन है."

