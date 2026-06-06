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केरल में भारी बारिश, पांच जिलों में रेल अलर्ट घोषित, चार लोगों की मौत

यह ग्रुप पलक्कड़ से कोट्टियूर जा रहा था. इस हादसे में 28 लोग घायल हो गए, जिनमें से 13 को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और 15 को फेरोक तालुक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. पांच लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि घायलों में से तीन टिपर लॉरी में सवार थे.

भारी बारिश के कारण हुए गंभीर सड़क हादसों में तीन और लोगों की जान चली गई. कोंडोट्टी में, एक ट्रैवलर गाड़ी और एक टिपर लॉरी के बीच टक्कर में ट्रैवलर ड्राइवर, पलक्कड़ के वडावन्नूर के राजेश, और कोलेंगोडे की रमानी नाम की एक यात्री की मौत हो गई.

बताया जाता है कि सुबह की भारी बारिश में बड़ा पेड़ उखड़ गया और सीधे उसके कमरे पर गिर गया. पुलिस और फायर फोर्स के लोगों ने पेड़ की टहनियों को काटकर उसे बाहर निकाला और त्रिशूर जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया.

अलग-अलग हादसों में चार की गई जान बारिश से जुड़ी आपदाओं और सड़कों की खराब हालत के कारण राज्य के अलग-अलग हिस्सों से कुल चार मौतें हुईं. त्रिशूर में, मनालूर के त्रिशनाथ हाउस में रहने वाले विष्णु नाम के एक 27 साल के आदमी की घर पर पेड़ गिरने से मौत हो गई.

रेल अलर्ट वाले चार जिलों में सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी खराब मौसम को देखते हुए, जिला कलेक्टरों ने मलप्पुरम को छोड़कर, रेड अलर्ट वाले चार जिलों में व्यावसायिक कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि अगर तेज बारिश जारी रही तो और जिलों में छुट्टी बढ़ाई जा सकती है.

मौसम विभाग ने कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में रेड अलर्ट जारी है. इस बीच, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलप्पुझा के लिए यलो अलर्ट रखा गया है.

तिरुवनंतपुरम: केरल में मानसून के आ जाने के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है. इसी के मद्देनजर भारतीय मौसम विभाग ने पांच जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई है.

शुरुआती जांच से पता चला है कि गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वह ट्रैवलर से टकरा गई. कोल्लम में पलकुलंगरा के पास एक और घटना में, अयाथिल के सलमान फारिस नाम के चौदह साल के लड़के की एक टिपर लॉरी से कुचलकर मौत हो गई. लड़का अपनी मां के स्कूटर पर पीछे बैठा था. लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश में, स्कूटर दूसरी तरफ से आ रहे एक टू-व्हीलर से टकरा गया और ट्रक के नीचे आ गया.

उनकी मां सुरक्षित दूसरी तरफ गिर गईं, लेकिन ट्रक सलमान के ऊपर से निकल गया. पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण की वजह से ट्रैफिक को उस पतली जगह से डायवर्ट किया गया था. लगातार बारिश से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, पेड़ उखड़ गए हैं, फ़सलों को नुकसान हुआ है, और निचले शहरी इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे ट्रैफ़िक में थोड़ी रुकावट आई है.

नदियों का जलस्तर बढ़ रहा

नदी के किनारों पर बाढ़ की चेतावनी और कड़ी निगरानी जारी की गई है, और तिरुवनंतपुरम में करमना नदी और पथनमथिट्टा में मणिमाला नदी में तेजी से बढ़ते पानी के स्तर की वजह से यलो अलर्ट जारी किया गया है.

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को असुरक्षित घरों से लोगों को तुरंत निकालकर ऑपरेशनल रिलीफ कैंप में पहुंचाने का निर्देश दिया है.

आंधी-तूफान और तेज हवाओं के अनुमान के साथ, लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर बिजली के तार टूटने की स्थिति में. इसलिए, अधिकारियों ने केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटों पर मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अगली सूचना तक पूरी तरह से रोक लगा दी है, और गंभीर तटीय कटाव और समुद्र में तूफान की चेतावनी दी है.

पहाड़ी इलाकों में रात में सफर करने पर रोक

बड़े पैमाने पर भूस्खलन के गंभीर खतरे को देखते हुए, सरकार ने वायनाड, इडुक्की, पथानामथिट्टा और दूसरे कमज़ोर ज़िलों के पहाड़ी इलाकों में रात में सफर करने पर सख्त रोक लगा दी है.

पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रात के समय पहाड़ी हाईवे पर सभी गैर-ज़रूरी गाड़ियों को आने से सख्ती से रोकें. इमरजेंसी बचाव और राहत ऑपरेशन को समन्वय करने के लिए, सभी जिला कलेक्टर और तालुक ऑफिस में चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम खोले गए हैं.

एनडीआरएफ की नौ टीमें तैनात

एक बड़े एहतियाती कदम के तौर पर, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स की नौ अलग-अलग टीमों को अलग-अलग ज़िलों में तैनात किया गया है. केरल राज्य विद्युत बोर्ड और जल संसाधन विभाग को बांध में पानी के स्तर पर करीब से नज़र रखने का निर्देश दिया गया है.

इसके अलावा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग मिलकर सभी रिलीफ कैंप में खाने और जान बचाने वाली दवाओं की सही सप्लाई पक्का करने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने मॉनसून से जुड़े बुखार को फैलने से रोकने के लिए पूरे राज्य में मच्छरों को खत्म करने की मुहिम तेज करने का आदेश दिया है.

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