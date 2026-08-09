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भारी बारिश से यात्रियों की जेब ढीली, ऑटो वाले वसूल रहे मनमाना किराया

बारिश होने पर ऑटो वाले यात्रियों से सामान्य से तीन गुना ज्यादा तक किराया वसूलते हैं. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...

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नई दिल्ली में एक यात्री ऑटो ड्राइवर से बात करती हुई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 7:43 AM IST

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नई दिल्ली: भारी बारिश से रोजाना आने-जाने वालों में निराशा है क्योंकि ऑफिस जाने वाले और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स ऑटो रिक्शा के ज्यादा किराए से जूझ रहे हैं. मानसून देश के लगभग हर इलाके में आता है. इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली उमस से राहत मिलती है, लेकिन यह आने-जाने वालों के लिए मुश्किलें भी लेकर आता है.

बारिश ने उनके खर्चे बढ़ा दिए हैं क्योंकि ऑटो वाले बिना मोलभाव किए भारी किराया वसूल रहे हैं, और रैपिडो की ऊपर-नीचे होती कीमत उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर भारी बारिश और जलभराव की समस्याओं का सामना कर रही है, जो यात्रियों को सामान्य सवारी के लिए दोगुना या तिगुना पैसा खर्च करने को मजबूर कर रही है. लोगों को जो सबसे आम समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह है ऑटो चालकों द्वारा अतिरिक्त शुल्क और रैपिडो की अस्थिर कीमतें.

जनपथ, सीपी, गुड़गांव और नोएडा जैसे क्षेत्रों में ऑटो, टैक्सी और रैपिडो दूरी को मापे बिना सामान्य लागत से दोगुना मांग करते हैं. शहर भर के निचले इलाकों में गंभीर जलभराव की समस्या और सड़कें पूरी तरह से पानी से भर जाती है. लोग ऑटो से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सड़कें पैदल चलने के लिए सुरक्षित नहीं हैं.

बढ़े हुए किराए से परेशान यात्री शताक्षी ऑटो वाले से कॉलेज छोड़ने के लिए कह रही थी. किराया सुनने के बाद वह पीछे हट गई और रैपिडो का एक घंटे तक इंतजार किया. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं रोज कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज पहुँचने में पचास रुपये लगते थे. जब से बारिश शुरू हुई है, वे बिना सोचे-समझे 150 मांग रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट होने के नाते बारिश से मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं. अब कीमतों में बढ़ोतरी अजीब है. गुड़गांव में काम करने वाली अलका ने कहा कि मुझे काम के लिए उद्योग विहार फेज 2 से सिकंदरपुर जाना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर इसी सफ़र के लिए 30 रुपये देती हूँ. लेकिन आज बारिश और पानी भरने की वजह से ड्राइवर ने मुझसे 100 रुपये लिए, जो रेगुलर किराए से तीन गुना से भी ज़्यादा है. उन्होंने कहा कि इस बार अकेले जाना सही नहीं है, अगर कोई मेरे साथ जाता है, तो हम पैसे बाँट लेते हैं, जिससे बचत होती है. उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा किराया गलत है और यात्रियों से ज़्यादा पैसे न लिए जाएं, इसके लिए सही कदम उठाए जाने चाहिए.

एक अन्य यात्री मयूर कुडुपाले जो एक शोधकर्ता हैं, ने कहा कि बारिश के दिनों में दिल्ली की स्थिति सभी जानते हैं. सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, और पैदल चलना संभव नहीं होता है, और अगर मैं कैब या ऑटो बुक करता हूं, तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन जाती है. मुझे समय और पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है.

मेट्रो में यात्रा करना इस समय आरामदायक है, लेकिन हम मेट्रो से हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता है. कार्यरत पेशेवर अनिकेत ने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए एक कैब बुक कर रहा था, अचानक लागत में वृद्धि ने मुझे चौंका दिया, आमतौर पर इसकी लागत लगभग 100 थी और मुझे खराब मौसम और खराब सड़क की स्थिति के कारण 425 का भुगतान करना पड़ा.

उन्होंने आगे कहा कि जो कोई गुरुग्राम में नियमित रूप से यात्रा करता है, यह समस्या अस्थायी नहीं है इसे ठीक करने की आवश्यकता है. उन्होंने आगे कहा कि गुरुग्राम भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट और प्रौद्योगिकी केंद्रों में से एक होने के बावजूद, तीव्र वर्षा के बाद कई सड़कें गंभीर रूप से जलमग्न हो जाती हैं.

एकता श्रीवास्तव ने कहा कि बरसात का मौसम हमारे मन में जल्दबाजी पैदा कर देता है जिससे कभी-कभी अधिक पैसे खर्च करने की नौबत आ जाती है. उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार से बचने और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए, मैं कभी-कभी ड्राइवर की शर्तें मान लेती हूं और उन्हें दोगुना भुगतान करती हूं.

ऑटो चालक बारिश हमारे लिए एक वास्तविक चुनौती है. ऑटो खड़े हैं और यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग पहुंचने के लिए अन्य विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उच्च किराया उन्हें रोक रहा है. यात्रियों के लिए लंबे समय तक इंतजार कर रहे मुकेश ऑटो चालक ने कहा कि लोग कीमत पूछते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि लोग हमारे बारे में गलत बातें कहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि भारी बारिश में हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं और दुर्घटना होने और ऑटो के पार्ट्स को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिक किराया लिया क्योंकि वह बारिश के दौरान ऑटो की सवारी करते हैं.

ऑटो ड्राइवर धनंजय ने ईटीवी भारत से कहा कि लोगों के दावे सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हम 20 रुपये तक दाम बढ़ाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. एक ऑटो ड्राइवर ने कहा कि हम काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन पैसेंजर नहीं आता. उन्होंने कहा कि लोग रैपिडो बुक करना पसंद करते हैं, लेकिन रैपिडो हमसे ज़्यादा पैसे लेता है. बेंगलुरु और मुंबई जैसे दूसरे शहरों में भी लोग किराए में बढ़ोतरी से परेशान हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं.

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