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भारी बारिश से यात्रियों की जेब ढीली, ऑटो वाले वसूल रहे मनमाना किराया

नई दिल्ली: भारी बारिश से रोजाना आने-जाने वालों में निराशा है क्योंकि ऑफिस जाने वाले और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स ऑटो रिक्शा के ज्यादा किराए से जूझ रहे हैं. मानसून देश के लगभग हर इलाके में आता है. इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली उमस से राहत मिलती है, लेकिन यह आने-जाने वालों के लिए मुश्किलें भी लेकर आता है.

बारिश ने उनके खर्चे बढ़ा दिए हैं क्योंकि ऑटो वाले बिना मोलभाव किए भारी किराया वसूल रहे हैं, और रैपिडो की ऊपर-नीचे होती कीमत उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर भारी बारिश और जलभराव की समस्याओं का सामना कर रही है, जो यात्रियों को सामान्य सवारी के लिए दोगुना या तिगुना पैसा खर्च करने को मजबूर कर रही है. लोगों को जो सबसे आम समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह है ऑटो चालकों द्वारा अतिरिक्त शुल्क और रैपिडो की अस्थिर कीमतें.

जनपथ, सीपी, गुड़गांव और नोएडा जैसे क्षेत्रों में ऑटो, टैक्सी और रैपिडो दूरी को मापे बिना सामान्य लागत से दोगुना मांग करते हैं. शहर भर के निचले इलाकों में गंभीर जलभराव की समस्या और सड़कें पूरी तरह से पानी से भर जाती है. लोग ऑटो से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सड़कें पैदल चलने के लिए सुरक्षित नहीं हैं.

बढ़े हुए किराए से परेशान यात्री शताक्षी ऑटो वाले से कॉलेज छोड़ने के लिए कह रही थी. किराया सुनने के बाद वह पीछे हट गई और रैपिडो का एक घंटे तक इंतजार किया. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं रोज कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज पहुँचने में पचास रुपये लगते थे. जब से बारिश शुरू हुई है, वे बिना सोचे-समझे 150 मांग रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट होने के नाते बारिश से मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं. अब कीमतों में बढ़ोतरी अजीब है. गुड़गांव में काम करने वाली अलका ने कहा कि मुझे काम के लिए उद्योग विहार फेज 2 से सिकंदरपुर जाना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर इसी सफ़र के लिए 30 रुपये देती हूँ. लेकिन आज बारिश और पानी भरने की वजह से ड्राइवर ने मुझसे 100 रुपये लिए, जो रेगुलर किराए से तीन गुना से भी ज़्यादा है. उन्होंने कहा कि इस बार अकेले जाना सही नहीं है, अगर कोई मेरे साथ जाता है, तो हम पैसे बाँट लेते हैं, जिससे बचत होती है. उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा किराया गलत है और यात्रियों से ज़्यादा पैसे न लिए जाएं, इसके लिए सही कदम उठाए जाने चाहिए.

एक अन्य यात्री मयूर कुडुपाले जो एक शोधकर्ता हैं, ने कहा कि बारिश के दिनों में दिल्ली की स्थिति सभी जानते हैं. सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, और पैदल चलना संभव नहीं होता है, और अगर मैं कैब या ऑटो बुक करता हूं, तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन जाती है. मुझे समय और पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है.