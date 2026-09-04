भारी बारिश से दिल्ली-NCR में यातायात बाधित, IGI के टर्मिनल-3 पर जलभराव; 9 उड़ानें डायवर्ट की गईं
यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर स्थिति की जांच कर लें.
Published : September 4, 2026 at 6:45 PM IST
नई दिल्ली: शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के बाहर जलभराव हो गया और उड़ानें बाधित हुईं. एक घंटे के भीतर 9 उड़ानों को अन्य शहरों की ओर मोड़ दिया गया. टर्मिनल 3 के बाहर के प्रांगण में पानी जमा हो गया, जबकि भारी बारिश के बाद टर्मिनल के कुछ हिस्सों में भी पानी देखा गया. हवाई अड्डे के अधिकारियों ने जमा हुए पानी को निकालने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया.
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) के एक प्रवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि 10-15 मिनट के भीतर पानी निकाल दिया गया. हालांकि, खराब मौसम ने हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन को प्रभावित किया.
Travel Advisory— IndiGo (@IndiGo6E) September 4, 2026
Bad weather over #Delhi has impacted flight schedules.
We are closely monitoring the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.
If you're travelling today, we recommend checking your flight status on our website via…
प्रवक्ता ने कहा, "दिल्ली में खराब मौसम के कारण, दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच 9 उड़ानें मोड़ी गईं, जिनमें से 4 जयपुर, 4 लखनऊ और 1 अहमदाबाद के लिए थीं."मौसम की स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस ने दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सलाह जारी की. इंडिगो ने कहा कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं और यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें.
#TravelAdvisory— Air India (@airindia) September 4, 2026
Flight operations to and from Delhi may be affected due to adverse weather conditions today.
To ensure a smooth travel experience, we encourage our passengers to check the latest flight status at the following link before heading to the airport:…
एयरलाइन ने यात्रियों से यात्रा के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि बारिश और जलभराव के कारण सड़कों पर यातायात सामान्य से धीमा हो सकता है. एयर इंडिया ने भी एक सलाह जारी की है जिसमें कहा गया है कि खराब मौसम की स्थिति दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों को प्रभावित कर सकती है. एयरलाइन ने यात्रियों से हवाई अड्डे जाने से पहले नवीनतम उड़ान स्थिति की जांच करने को कहा है. बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में सड़कें दुर्गम हो गईं, विभिन्न स्थानों पर जलभराव की सूचना मिली और इस दौरान यातायात बाधित होने की संभावना है.
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