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उत्तराखंड में बारिश का कहर, 158 सड़कें बंद, मानसून में अब तक 28 लोगों की गई जान

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. नदी-नाले उफान पर हैं.

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उत्तराखंड में बारिश का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 28, 2026 at 3:48 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर विकराल रूप दिखाया है. सोमवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक हुई भारी बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय जिलों में भूस्खलन, सड़क धंसने, जलभराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.

158 सड़कें बंद: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) की मंगलवार सुबह 11:30 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 158 सड़कें बंद हैं. इनमें 6 राष्ट्रीय राजमार्ग, 19 राज्य राजमार्ग, 3 एमडीआर, 2 ओडीआर, 35 पीडब्ल्यूडी सड़कें और 92 पीएमजीएसवाई/ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. सबसे अधिक प्रभावित देहरादून जिला है, जहां अकेले 35 सड़कें बंद हैं.

मानसून सीजन में 28 लोगों की मौत हुई: इसके अलावा इस मानसून सीजन में 1 अप्रैल 2026 से लेकर अभी तक प्राकृतिक आपदाओं में 28 लोगों की मौत हुई है. वहीं 30 लोग घायल, 26 बड़े और 768 छोटे पशुओं की मौत हुई है. वहीं 246 मकान आंशिक, 12 मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, 4 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त और एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई हैं.

टोंस नदी में बह गया युवक: राजधानी देहरादून में रातभर हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. देहरादून के नेहरू ग्राम, गणेश एन्क्लेव, नीलकंठ एन्क्लेव, गढ़वाली कॉलोनी, डालनवाला, रायपुर, प्रेमनगर और इंदुपुरी फार्म सहित कई क्षेत्रों में घरों और सड़कों में पानी भर गया. प्रशासन को जल निकासी के लिए तत्काल टीमें लगानी पड़ीं. वहीं सोमवार रात टोंस नदी में एक युवक के बह जाने की सूचना के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से उसकी तलाश में जुटे रहे.

पहाड़ों पर भी हाल बेहाल: भारी बारिश का असर सिर्फ मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा. मसूरी-चकराता मार्ग, देहरादून-मसूरी रोड, रायपुर-थानों मार्ग, मीनस-अटल मोटर मार्ग और कई संपर्क सड़कें मलबा आने या सड़क धंसने के कारण बाधित हो गईं. उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जगह-जगह पहाड़ियों से बोल्डर और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है.

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नंदा की चौकी के पास पुल की एप्रोच रोड टूटी (ETV Bharat)

रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा चुनौती: चारधाम यात्रा मार्गों पर भी मौसम का व्यापक असर दिखाई दिया. रुद्रप्रयाग जिले में 21 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं. बिजली और पेयजल व्यवस्था भी कई गांवों में प्रभावित हुई है. उखीमठ क्षेत्र के अनेक गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जबकि कई स्थानों पर पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

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बारिश के कारण चारधाम यात्रा रोकी गई. (ETV Bharat)

जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त: उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगढ़ के पास मलबा आने से यातायात बाधित हुआ. जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है. प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है.वहीं हर्षिल क्षेत्र में भागीरथी नदी के किनारे कटाव रोकने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है.

पिथौरागढ़ में भी चुनौतीपूर्ण हालात: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. जिले में दो बीआरओ सड़कें, एक बॉर्डर रोड, एक राज्य मार्ग और 18 ग्रामीण सड़कें बंद हैं. मुनस्यारी क्षेत्र में बोल्डर गिरने से कई मार्ग बाधित हुए हैं, जबकि प्रशासन लगातार मशीनों के जरिए मलबा हटाने में जुटा है.

चारधाम यात्रा पर भी मौसम की मार: भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन ने 28 और 29 जुलाई के लिए चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है. मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य की रिपोर्ट के अनुसार अब तक चारधाम में 45.48 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. हालांकि खराब मौसम के कारण यात्रा की रफ्तार फिलहाल प्रभावित हुई है.

आपदा का अब तक का आंकड़ा: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 1 अप्रैल 2026 से अब तक की आपदा रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं में 28 लोगों की मौत, 30 लोग घायल, 26 बड़े और 768 छोटे पशुओं की मौत, जबकि 246 मकान आंशिक, 12 मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, 4 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त और एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है.

यह आंकड़े बताते हैं कि इस मानसून में प्राकृतिक आपदाओं का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की जान-माल पर भी भारी पड़ा है. प्रदेशभर में प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग, बीआरओ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार सड़कें खोलने, मलबा हटाने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटी हैं.

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों से दूर रहने और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है.

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