उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, चारधाम के साथ कैलाश और ओम पर्वत यात्रा भी रोक
भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए फिलहाल शासन ने चारधाम के साथ कैलाश और ओम पर्वत यात्रा भी स्थगित कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 27, 2026 at 7:28 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में जाता हुआ मॉनसून भी जमकर तबाही मचा रहा है. प्रदेश में बारिश से हाल बेहाल हो रखा है. आज रविवार 27 सितंबर को लिए मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की तरफ से जारी चेतावनी के अनुसार देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में बहुत भारी बारिश होने के आसार है. इसीलिए इन जिलों में मौसम विभाग ने रेल अलर्ट जारी किया है. वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया है.
चारधाम यात्रा रोक गई: मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए फिलहाल चारधाम यात्रा को भी रोका गया है. केदारनाथ हेली सेवा भी बंद हैं. सरकार और प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है.
मौसम के दृष्टिगत कल दिनांक 27 सितंबर तक चारधाम यात्रा स्थगित।#Uttarakhand#CharDhamYatra2026 pic.twitter.com/8UXoTvcJRH— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 26, 2026
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम और पत्थर गिरने के खतरे को देखते हुए धारचूला तहसील प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए शनिवार को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जारी नहीं करने का निर्णय लिया है.
!! 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓 !!— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 26, 2026
उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी #रेड_अलर्ट के दृष्टिगत श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 26 एवं 27 सितम्बर 2026 को चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की जाती है। pic.twitter.com/zBhPUQ490o
मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान खासकर पहाड़ी इलाकों में लोगों से सफर न करने की अपील की है. क्योंकि भारी बारिश में पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए जितना हो सके पहाड़ों पर सफर करने से बचें.
वहीं नदी-नाले के आसपास रहने वालों को भी मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है. क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर अचानक से बढ़ने का खतरा बना रहा है. इसलिए जितना हो सके, बरसात के दौरान नदी-नालों से दूर रहें.
भारी बारिश के दृष्टिगत श्री केदारनाथ यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित की गई हैं।#Kedarnath#Uttarakhand pic.twitter.com/w3VlM1ioQJ— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 26, 2026
वहीं, मौसम विभाग के रेन अलर्ट को देखते हुए पुलिस-प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले ही अपनी कमर कस रखी है. संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ को तैनात किया गया है. साथ ही जिन इलाकों में लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, वहां पर भी जेसीबी को तैनात कर दिया है. इसके हर जिले में आपदा कंट्रोल रुम से नजर रखी है.
दिनांक 25.09.2026 के 13:30 बजे भा.मा.स. पर जारी 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान | pic.twitter.com/LmCbUH3nSA— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 25, 2026
शनिवार को भी हुई प्रदेश में झमाझम बारिश: शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई थी. बारिश के कारण कई शहरों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए थे.
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