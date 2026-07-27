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उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हाई अलर्ट, चमोली में जलभराव से लोग परेशान

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), लोक निर्माण विभाग (PWD), पीएमजीएसवाई (PMGSY), एनपीसीसी (NPCC), ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD) और डीडीएमए से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संभावित आपदा की स्थिति में मोटर एवं पैदल मार्गों को तत्काल सुचारू करें. साथ ही मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक मशीनरी, मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन पहले से तैयार रखें. वहीं, 28 जुलाई को रुद्रप्रयाग जिले में स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

प्रशासन ने एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF), डीडीआरएफ (DDRF), वाईएमएफ (YMF), पुलिस, आपदा मित्र एवं अन्य संबंधित रेस्क्यू एजेंसियों को आवश्यक उपकरणों और संसाधनों के साथ पूरे सतर्कता में रहने के निर्देश दिए हैं. ताकि, किसी भी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.

रुद्रप्रयाग जिले में ऑरेंज अलर्ट, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हाई अलर्ट: रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी निर्देशों में सभी तहसील कंट्रोल रूम और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तैनात सभी सेक्टर अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा गया है. साथ किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

चमोली/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में तमाम जिलों में मानसून की बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई को कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. इसे देखते हुए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हाई अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, चमोली के सिमली-ग्वालदम हाईवे पर बारिश से जलभराव हो गया. जिससे लोग परेशान हो गए.

खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील: जिला प्रशासन ने अधिकारियों से मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और किसी भी आपात सूचना का तत्काल आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही आमजन एवं श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. साथ ही खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें.

चमोली जिले में मूसलाधार बारिश, स्कूलों में छुट्टी घोषित: चमोली जिले में मानसून की बौछारें अब परेशानी बढ़ा रही हैं. कई जगहों मसूलाधार बारिश हुई. जबकि, आगे भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है. लिहाजा, मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए चमोली जिले में 28 जुलाई को सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है. वहीं, लगातार बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव और मलबा आने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

चमोली में जलभराव (फोटो सोर्स- Local Resident)

सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव से व्यापारी बेहाल: नारायणबगड़ विकासखंड के सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है. बारिश का पानी और मलबा सड़क पर जमा होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है. इससे राहगीरों के साथ-साथ स्थानीय व्यापारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है. पिछले कई सालों से हर बरसात में सड़क पर पानी और मलबा भर जाने से दुकानों में पानी घुस जाता है, जिससे सामान और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचता है. कई बार आसपास के मकानों तक में पानी पहुंच जाता है, जिससे लोगों को पूरी रात भय और असुरक्षा के बीच गुजारनी पड़ती है.

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते जल निकासी की समुचित व्यवस्था और आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जाए, तो हर साल होने वाली इस परेशानी से राहत मिल सकती है. स्थानीय निवासी संजय कंडारी, कमलेश सती, संदीप पटवाल और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सिमली-ग्वालदम हाईवे पर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. ताकि, बरसात में परेशानी न हो.

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