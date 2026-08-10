सावन के सोमवार पर 'हर-हर महादेव' से गूंजा केदारनाथ, अब तक 14.45 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन
सावन के सोमवार को केदारनाथ धाम का पूरा वातावरण शिवमय नजर आया. बारिश की फुहारों के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 3:46 PM IST
रुद्रप्रयाग: सावन माह के सोमवार (पहाड़ों में आखिरी सोमवार) को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ बाबा केदार के दर्शनों के लिए उमड़ी रही.
बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बदलते मौसम के बावजूद शिवभक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. 'बम-बम भोले', 'हर-हर महादेव' और 'जय बाबा केदार' के जयघोष से केदारपुरी एवं यात्रा मार्ग भक्तिमय नजर आया.
सावन के आखिरी सोमवार को केदारनाथ धाम का पूरा वातावरण शिवमय नजर आया. बारिश की फुहारों के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. अब तक 14.45 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. #Uttarakhand #Kedarnath #sawan #Somwar #Kanwaryatra pic.twitter.com/tnLf7xzKFG— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 10, 2026
कांवड़िए गंगाजल लेकर कठिन पैदल यात्रा करते हुए बाबा केदार की नगरी पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया. बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा था.
कई श्रद्धालु प्रतिकूल मौसम के बावजूद पैदल मार्ग पर आगे बढ़ते रहे. केदारनाथ पहुंचकर श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और सुख-समृद्धि, शांति एवं मंगल की कामना की. हर तरफ श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए.
अब तक 14,45,946 श्रद्धालु कर चुके बाबा केदार के दर्शन: केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल लगातार नए आंकड़े स्थापित कर रही है. अब तक 14,45,946 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं.
श्रावण मास के अंतिम सोमवार को उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर बाबा केदार के प्रति देशभर के श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को प्रदर्शित किया. यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या से केदारघाटी में भी उत्साह का माहौल है.
बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट, यात्रा मार्ग पर निगरानी: मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही. केदारनाथ यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर लगातार निगरानी रखी गई.
वहीं, यात्रा मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर संबंधित विभागों की टीमें सतर्क रहीं. प्रशासन की ओर से मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया.
यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की टीमें लगातार सक्रिय हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं. यात्रा मार्ग पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रखा गया है.
श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष फोकस: केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. धाम में श्रद्धालुओं के लिए रहने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है.
भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की लगातार निगरानी की जा रही है. प्रशासन की विभिन्न टीमें मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
वहीं, श्रावण के अंतिम (पहाड़ों में आखिरी) सोमवार को केदारनाथ धाम का पूरा वातावरण शिवमय और भक्तिमय नजर आया. बारिश की फुहारों के बीच हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और हर-हर महादेव के जयघोष ने धाम की आध्यात्मिक आभा को और बढ़ा दिया.
देश के कोने-कोने से केदारनाथ पहुंचे शिवभक्त: देश के कोने-कोने से पहुंचे शिवभक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. श्रद्धालुओं का कहना था कि कठिन मौसम और लंबी यात्रा के बावजूद बाबा केदार के दर्शन की अनुभूति अद्भुत है.
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच प्रशासन ने भी मौसम को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है. यात्रियों से कहा गया है कि मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें. अनावश्यक जोखिम न लें, सुरक्षित स्थानों पर रहें. पुलिस प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.
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