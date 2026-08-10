ETV Bharat / bharat

सावन के सोमवार पर 'हर-हर महादेव' से गूंजा केदारनाथ, अब तक 14.45 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन

केदारनाथ धाम ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )