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भारी बारिश से कई इलाकों में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात, जानिए यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है तो कई राज्यों में मानसून कमजोर रहेगा. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...

Condition after leaving water from Gandak Barrage in West Champaran, Bihar.
बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद के हालात. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 1:28 PM IST

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नई दिल्ली : इस साल, मानसून कई मुश्किलें लेकर आया क्योंकि नेपाल, ओडिशा और गुजरात जैसी कुछ जगहों पर बहुत बुरा असर पड़ा, जहां अचानक भारी बारिश से बाढ़ की गंभीर स्थिति बन गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा बर्बाद हो गया.

जलवायु संकट का असर किसानों, सब्जी बेचने वालों और आम लोगों पर पड़ रहा है. फल आसानी से सड़ जाते हैं और ज़्यादा बारिश से फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए इसका असर खेतों, बाजारों और घर के बजट पर पड़ रहा है.

बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के बाद खगड़िया और चंपारण समेत बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का यह दौर 1 सितंबर तक जारी रह सकता है.

बिहार के आठ जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में भी 29 और 31 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है. मौसम के अनुमान के मुताबिक, मौजूदा वेदर सिस्टम के कमजोर होने से मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश कम हो सकती है.

ओडिशा में बाढ़ से लोग बुरी हालत में
ओडिशा के तीन जिलों में लगभग 76,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रभावित जिलों में केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर शामिल हैं. इस मानसून में राज्य में पहले ही दो बार बाढ़ आ चुकी है. दूसरा राउंड 13 अगस्त को शुरू हुआ और अब तक 1,895 गांवों के 13,50,306 लोग इससे प्रभावित हुए हैं.

हालांकि कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है. सभी बड़ी नदियों में पानी का स्तर अब गिर गया है और खतरे के निशान से काफी नीचे है. लेकिन हालात फिर से मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

Gujarati rickshaw through floods after heavy rains in Guwahati, Assam.
असम के गोवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव के बीच से गुजरता रिक्शा. (AFP)

नया मौसम सिस्टम और बारिश ला सकता है
एक नया वेदर सिस्टम बनने की उम्मीद है और इससे सितंबर की शुरुआत में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो सकती है. मौजूदा सिस्टम के कमजोर होने के बाद इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस बीच, भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम की स्थिति तुलनात्मक रूप से अलग-अलग रहने की संभावना है. कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

नमी वाली हवाओं की वजह से तटीय इलाकों में स्थानीय बारिश और आंधी-तूफान जारी रह सकते हैं, भले ही सबसे ज़्यादा सक्रिय मॉनसून की स्थिति मध्य, पूर्व और उत्तर में ही बनी रहे.

दिल्ली-एनसीआर में मानसून की गतिविधियां कमजोर होने की संभावना
आईएमडी के साइंटिस्ट अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना कम है. राजधानी के आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे.

मौसम विभाग के अनुसार, तापमान 37 डिग्री तक बढ़ जाएगा और इस दौरान हवा की स्पीड 20 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी. पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से दिल्ली को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अब दिन का तापमान बढ़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को दिन में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है.

यूपी में बारिश की गतिविधियां कमजोर होंगी
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है. 1 सितंबर तक पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

वर्षा के आंकड़े
कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद, देश के कई हिस्सों में बारिश की कमी बनी हुई है. बिहार में 42 प्रतिशत बारिश की कमी है, जबकि पूरे दक्षिणी भारत में भी लगभग 25 प्रतिशत बारिश की कमी है.

उत्तर प्रदेश समेत दूसरे हिस्सों में बारिश बहुत ज़्यादा असमान रही. यहां सामान्य 6.3 मिमी के मुकाबले 13.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 110 प्रतिशत ज़्यादा है.

नॉर्थईस्ट में, त्रिपुरा में 9.9 मिमी के मुकाबले 36.7 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 271प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि मिजोरम में 12.9 मिमी के मुकाबले 28.6 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 122 प्रतिशत ज़्यादा है. इसके साथ ही, दिल्ली में एकदम अलग बात दिख रही है, जहां सामान्य 5.6 मिमी के मुकाबले सिर्फ 1.5 मिमी बारिश हुई, जो 73 प्रतिशत कम है. हरियाणा में 5.7 मिमी के मुकाबले 0.7 मिमी बारिश हुई, जो 87 प्रतिशत कम है, जबकि पंजाब में सिर्फ 0.1 मिमी बारिश हुई, जो 4.8 मिमी कम है.

वर्षा में असमानता साफ तौर पर झलकती है, जिसमें देश के 46 प्रतिशत इलाके को कवर करने वाले 18 राज्य बहुत कम बारिश वाले श्रेणी में हैं, जबकि नौ राज्यों को कम बारिश वाले के तौर पर वर्गीकृत किया गया है.

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