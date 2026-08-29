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भारी बारिश से कई इलाकों में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात, जानिए यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद के हालात. ( ANI )

नई दिल्ली : इस साल, मानसून कई मुश्किलें लेकर आया क्योंकि नेपाल, ओडिशा और गुजरात जैसी कुछ जगहों पर बहुत बुरा असर पड़ा, जहां अचानक भारी बारिश से बाढ़ की गंभीर स्थिति बन गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा बर्बाद हो गया. जलवायु संकट का असर किसानों, सब्जी बेचने वालों और आम लोगों पर पड़ रहा है. फल आसानी से सड़ जाते हैं और ज़्यादा बारिश से फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए इसका असर खेतों, बाजारों और घर के बजट पर पड़ रहा है. बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के बाद खगड़िया और चंपारण समेत बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का यह दौर 1 सितंबर तक जारी रह सकता है. बिहार के आठ जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में भी 29 और 31 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है. मौसम के अनुमान के मुताबिक, मौजूदा वेदर सिस्टम के कमजोर होने से मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश कम हो सकती है. ओडिशा में बाढ़ से लोग बुरी हालत में

ओडिशा के तीन जिलों में लगभग 76,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रभावित जिलों में केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर शामिल हैं. इस मानसून में राज्य में पहले ही दो बार बाढ़ आ चुकी है. दूसरा राउंड 13 अगस्त को शुरू हुआ और अब तक 1,895 गांवों के 13,50,306 लोग इससे प्रभावित हुए हैं. हालांकि कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है. सभी बड़ी नदियों में पानी का स्तर अब गिर गया है और खतरे के निशान से काफी नीचे है. लेकिन हालात फिर से मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. असम के गोवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव के बीच से गुजरता रिक्शा. (AFP) नया मौसम सिस्टम और बारिश ला सकता है

एक नया वेदर सिस्टम बनने की उम्मीद है और इससे सितंबर की शुरुआत में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो सकती है. मौजूदा सिस्टम के कमजोर होने के बाद इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस बीच, भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम की स्थिति तुलनात्मक रूप से अलग-अलग रहने की संभावना है. कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.