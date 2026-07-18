वाराणसी में इटैलियन टूरिस्ट का हाईवोल्टेज ड्रामा; मुश्किल से हुआ काबू, मेंटल हॉस्पिटल रेफर
पुलिस ने विदेशी नागरिक को हिरासत में लेकर कबीर चौरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 2:43 PM IST
वाराणसी: मैदागिन थाना क्षेत्र के सप्तसागर दवा मंडी क्षेत्र में एक इटैलियन पर्यटक ने जमकर हंगामा काटा. नशे में धुत टूरिस्ट ने लोगों के घरों में घुसकर मारपीट तक की. वह अपने कपड़े उतारकर हंगामा करता रहा. काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उस पर काबू पाया और हिरासत में लिया गया.
पुलिस ने विदेशी नागरिक को हिरासत में लेकर कबीर चौरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया. वहां से डॉक्टरों ने उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए पंडित दीनदयाल साइकेट्री विभाग के लिए रेफर कर दिया. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कोतवाली एसीपी विजय प्रतात सिंह ने बताया कि इटालियन नागरिक फेबियो द्वारा नशे की हालत में हंगामा करने और घरों में घुसकर मारपीट के मामले में हिरासत में लिया गया है. वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था? इसकी भी पड़ताल की जा रही है. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, वाराणसी के मैदागिन स्थित सप्त सागर दवा मंडी में गुरुवार को इटली निवासी फेबियो द्वारा नशे की हालात में उत्पात मचाने, हंगामा करने और घरों में घुसकर मारपीट करने से अफरातफरी का माहौल बन गया.
स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंच विदेशी पर्यटक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. वह पुलिस के देखकर जोर-जोर से गो-बैक चिल्लाने लगा. विदेशी पर्यटक नशे में होने के कारण किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था.
काफी मशक्कत के बाद पुलिस उसे नजदीकी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां पर प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर ने उसे पंडित दीनदयाल मेंटल विभाग में भेज दिया है.
जापानी पर्यटक से भी हुई थी बदसलूकी: वाराणसी में लाखों विदेशी पर्यटक हर साल पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह की घटना कम ही देखने को मिलती है. इससे पहले 25 दिसंबर 2025 को कुठ जापानी पर्यटकों से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई थीं.
उस दिन क्रिसमस की टोपी पहनकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे जापानी पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों द्वारा बदसलूकी और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी. तब पुलिस ने एक्शन भी लिया था. हालांकि सामान्य तौर पर काशी में विदेशी पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है.
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