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भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप, इससे निपटने के लिए भारत कितना है तैयार?

बहुत ज्यादा गर्मी से ज्यादा भारतीयों को खतरा विकास की इस चुनौती से बढ़ते खतरे का सबूत भारत के हजारों जिलों से जिला स्तर पर इकट्ठा किए गए आबादी के स्तर के दिखाए गए डेटा से मिल सकता है. काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट, एंड वॉटर (CEEW) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के आधे से ज्यादा (57 प्रतिशत) जिलों में दुनिया की कुल आबादी का 76 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा रहता है और वे हीटवेव की घटनाओं से बहुत ज्यादा से अधिक खतरे में हैं.

हीटवेव की घटनाओं की बढ़ती आवृति और गंभीरता के कारण, बहुत ज्यादा गर्मी एक लगातार चुनौती बन गई है, जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिक उत्पादकता पर सिर्फ मौसमी असर से कहीं ज्यादा असर डाल रही है.

कुल मिलाकर, भारत में 554 हीटवेव आईं, जो 2023 (230 हीटवेव) में आई संख्या से लगभग दोगुनी हैं. इसके अलावा, मौसम विभाग के मुताबिक, देश के कई इलाकों में 2024 में सामान्य हीटवेव की संख्या, उनके रिकॉर्ड किए गए हीटवेव इतिहास की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा थी, इसलिए 2024 में हीटवेव की संख्या, 2024 से पहले हर साल रिकॉर्ड की गई हीटवेव की संख्या से ज्यादा हो जाएगी.

2024 भारत में अब तक का सबसे गर्म साल रहा भारत में हीटवेव उसी समय रिकॉर्ड की गई हैं जब यह सबसे गर्म साल था. 1901 में रिकॉर्ड रखना शुरू करने के बाद से 2024 भारत में अब तक का सबसे गर्म साल भी था. दशकों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक, 2024 में पूरे भारत में औसत तापमान औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था.

हीटवेव अब भारत के सिर्फ उन इलाकों का मतलब नहीं रह गई हैं जिन्हें सूखा या अर्द्ध शुष्क माना जाता है. कई जलवायु वर्गीकरण में ऐसे कई समुदाय हैं जिन्होंने खतरनाक तापमान स्तर का अनुभव किया है.

तमिलनाडु में रिपोर्ट की गई हीटवेव की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि तमिलनाडु में 2024 में 13 हीटवेव रिकॉर्ड की गईं, जो राज्य में दस सालों में सबसे ज्यादा संख्या है. 2015 से 2023 तक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुल मिलाकर सिर्फ 14 हीटवेव आईं. हालांकि, सिर्फ 2024 में, कुल हीटवेव की गिनती लगभग इस पूरे 9 साल के समय के बराबर थी.

2022 और 2023 में उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक में कोई हीटटोटल रिकॉर्ड नहीं किया गया था. पहले, केरल में हीटवेव बहुत कम देखी गई हैं. हालांकि, 2024 में, केरल में छह हीटवेव घोषित की गईं. फिर से, इसमें 2024 से पहले के दोनों सालों में कोई भी हीटवेव शामिल नहीं है.

पड़ोसी उत्तराखंड में भी 10 हीटवेव वाले दिन देखे गए, जबकि पिछले साल यह संख्या शून्य थी. यह ट्रेंड दक्षिण भारत में भी उतना ही चौंकाने वाला था. 2024 में, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक में 18 हीटवेव की घटनाएं दर्ज की गईं. यह पिछले दो सालों के रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग है.

बहुत ज्यादा गर्मी नए इलाकों में पहुंच रही है भारत मौसम विभाग (IMD) के डेटा से पता चलता है कि हीटवेव पूरे देश में फैल रही हैं. पारंपरिक रूप से अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाने वाला हिमाचल प्रदेश में 2024 में 18 हीटवेव वाले दिन रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2023 में एक भी हीटवेव नहीं हुई थी.

जलवायु एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि हीट एक्शन प्लान ने जागरूकता और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार किया है, लेकिन देश में अभी भी एक समर्पित वित्तपोषण ढांचा की कमी है जो इस बढ़ते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम और वित्तीय संकट से निपट सके.

इसमें बहुत ज्यादा गर्मी से बचे हुए माने जाने वाले हिमालयी और दक्षिणी भारतीय क्षेत्र शामिल हैं, जहां 2024 में लू के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है. यह तथ्य कि हीटवेव (लू) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी भारतीय राज्यों में भी फैल गई हैं, ने इन जगहों पर ज्यादा तापमान के लिए तैयारी करने और उससे निपटने की भारत की क्षमता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

नई दिल्ली: भारत में भीषण गर्मी और लू का संकट राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के गर्म मैदानों से आगे फैल गया है. तेजी से गर्म होती दुनिया में मौसम की खराब घटनाओं की बढ़ती गंभीरता इस बात का सबूत है कि जलवायु परिवर्तन कैसे जलवायु पैटर्न को बदल रहा है.

इन डेटा बिंदुओं के आधार पर, ज्यादातर भारतीय ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने का खतरा रहता है और उन्हें इस बढ़ते खतरे के हिसाब से तुरंत ढलने की जरूरत है. इसके अलावा, शोधकर्ताओं को यह भी पता चलने लगा है कि भारत के अलग-अलग इलाकों में बारिश की कमी की तुलना में गर्मी लंबे समय का बड़ा खतरा हो सकती है.

उदाहरण के लिए, जहां सिंचाई और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (जल छाजन) में सुधार से सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है, वहीं बहुत ज्यादा तापमान की स्थिति फसलों के उत्पादन, मजदूरों की आर्थिक उत्पादकता और खाने की चीजों की कीमतों पर बुरा असर डाल रही है.

रिपोर्ट में गर्मी से जुड़े खतरों के लिए कोई खास राष्ट्रीय वित्त ढांचा नहीं दिखाया गया है. इस विकासपूर्ण चुनौती से बढ़ते खतरे के बावजूद, हाल ही में आई एक रिपोर्ट, जिसका टाइटल है, स्टैंडिंग द हीट: एन असेसमेंट ऑफ हीटवेव फाइनेंसिंग इन इंडियाज यूनियन बजट, बताती है कि दुनिया के किसी भी देश के पास देश भर में गर्मी से जुड़े खतरों से निपटने के लिए कोई खास राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा नहीं है. फंडिंग के मामले में, शोधकर्ताओं ने पाया कि देश भर में गर्मी से जुड़ी खास तरह की खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई बजट स्कीम मौजूद नहीं है. शोधकर्ताओं ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में 130 सरकारी स्कीमों में 8.57 लाख करोड़ रुपये को ट्रैक किया.

हालांकि, उस खर्च का सिर्फ लगभग 10 फीसदी ही उन स्कीमों पर खर्च किया गया जो या तो सीधे गर्मी से जुड़े खतरों से निपटती हैं या शायद निपट सकती हैं. शेष आवंटन कृषि, जल, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आजीविका को कवर करने वाले व्यापक कार्यक्रमों से जुड़े थे जो गर्मी के लचीलेपन में केवल अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं.

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि, खंडित वित्तपोषण से यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या पर्याप्त संसाधन कमजोर आबादी तक पहुंच रहे हैं या नहीं या तेजी से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए मौजूदा खर्च पर्याप्त है या नहीं. मंत्रालय के माध्यम से कोई हीट प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है. रिपोर्ट की सबसे उल्लेखनीय खोज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भूमिका से संबंधित है, जो भारत की प्राथमिक जलवायु कार्रवाई निकाय के रूप में कार्य करता है.

गर्मी में फल बेचती महिला (फाइल फोटो) (IANS)

लेकिन जबकि इस मंत्रालय का जलवायु से बहुत कुछ लेना-देना है, इसके मौजूदा कार्यक्रमों के साथ गर्मी से होने वाले जोखिम को दूर करने का एक तरीका है. ये बाहर भी घूमते हैं और जलवायु परिवर्तन और व्यापक पर्यावरण के लिए अन्य अनुकूलन में मदद करते हैं. पूरी रिपोर्ट में, कई अलग-अलग क्षेत्रों के बजट में अब कटौती की गई है या उनके बजट में काफी कमी की गई है जो जलवायु लचीलेपन से निकटता से जुड़े हैं. एक उदाहरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय के माध्यम से उपलब्ध फंडिंग है, जो 2021-22 के लिए 535 करोड़ रुपये है, जिसे 2026-27 में घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा.

जल जीवन मिशन को भी इसके लिए पिछले आवंटन की तुलना में काफी कम कर दिया गया है. शहरी क्षेत्रों में दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का समर्थन करने वाली एक सेवा के खोने से भी चिंताएं हैं, जिसने कई कमजोर आबादी जैसे, रेहड़ी-पटरी वाले, कचरा बीनने वाले, साथ ही बेघर लोगों का समर्थन किया था. इसका आवंटन 2020-21 में 816 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 तक कम हो जाएगा. श्रमिक और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बहुत ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ रहा है.

जब मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने और गर्मी में काम करने वालों को स्वास्थ्य सेवा देने की बात आती है, तो इसमें कई कमियां हैं. हालांकि कुछ संगठन सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम के जरिए अपने कर्मचारियों की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत में उन लोगों के लिए कोई सुरक्षा सेवा नहीं है जो नियमित तौर पर बहुत ज्यादा गर्मी में रहते हैं. गर्मी के तनाव से परेशान मजदूरों को मुआवजा देने के लिए कोई औपचारिक व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम या प्रक्रिया नहीं है.

इससे देश भर में लाखों बाहर काम करने वाले मजदूर बिना किसी खास सुरक्षात्मक उपाय के बहुत ज्यादा गर्म तापमान में रहते हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बढ़े हुए तापमान के जो वित्तीय असर होते हैं, उनका दुनिया भर में बहुत गंभीर असर हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि गर्मी से जुड़े तनाव से 2030 तक दुनिया के कुल काम के घंटों में 2 फीसदी से ज्यादा का नुकसान होगा.

2025 लैंसेट काउंटडाउन ने अनुमान लगाया है कि भारत में मजदूरों को जितनी गर्मी झेलनी पड़ती है, उससे 2024 और 271 के बीच काम के घंटों के हिसाब से लेबर (श्रम) का नुकसान होगा. ज्यादातर प्रभावित मजदूर खेती और निर्माण उद्योग से होंगे, जो कुल मिलाकर अनुमानित 247 बिलियन घंटे काम खो देंगे.

साल 2024 में इस गर्मी के संपर्क से जुड़ा कुल आर्थिक नुकसान लगभग 194 बिलियन डॉलर होगा. 2026 में पांच भारतीय शहरों में 2,200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 80 प्रतिशत जवाब देने वालों की रोजी-रोटी गर्मी के संपर्क में आने की वजह से रुक गई है.

एक और बड़ी चिंता का विषय स्वास्थ्य की तैयारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास गर्मी से आपातकालीन तैयारी के लिए कोई बजट लाइन नहीं है. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया योजना के तहत खर्च खास तौर पर कम रहा, 2024-25 के दौरान 94 करोड़ रुपये के आवंटन में से सिर्फ 14.92 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो सिर्फ़ 15.9 फीसदी का उपयोग दर दिखाता है.

क्षेत्र 2023 2024 हिमाचल प्रदेश 0 18 उत्तराखंड 0 10 जम्मू कश्मीर और लद्दाख 0 11 उत्तरी-आंतरिक कर्नाटक 0 18 दक्षिण आंतरिक कर्नाटक 0 10 केरल और माहे 0 6 तमिलनाडु-पुडुचेरी 1 13 रायलसीमा 1 16 असम और मेघालय 0 1

एक्सपर्ट ने समर्पित ताप वित्तपोषण की मांग की

नतीजों पर टिप्पणी करते हुए, ग्रीनपीस इंडिया में क्लाइमेट और एनर्जी कैंपेनर आकिज फारूक ने कहा कि हीट एक्शन प्लान ने तैयारी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब वे अपने आप में काफी नहीं हैं. फारूक ने ईटीवी भारत को बताया, "गर्मी को अब सिर्फ मौसमी आपातकाल या जन जागरूकता चुनौती के तौर पर नहीं देखा जा सकता. यह तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा और विकास का मुद्दा बनता जा रहा है, जिसके लिए लगातार वित्तपोषण की जरूरत है."

उन्होंने कहा कि मुख्य चुनौती नीति की कमी नहीं है, बल्कि एक समर्पित और ट्रैक करने योग्य वित्तपोषण ढांचा की कमी है. फारूक के मुताबिक, तय फंडिंग की कमी से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सरकारी खर्च गर्मी से निपटने की तैयारी, अनुकूलन और लचीलापन के उपायों तक पहुंच रहा है या नहीं. इस वजह से, बाहर काम करने वालों को अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में छायादार काम करने की जगह, कूलिंग की सुविधा, पीने का पानी और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाता, जबकि शहरी गरीब समुदायों को कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (शीतलन अवसंरचना) और गर्मी-प्रतिरोधी घरों तक पहुंचने में मुश्किल होती है.

फारूक ने खास बजट का इंतजाम, खर्च पर नजर रखने के तरीके, हीट एक्शन प्लान के लिए ज्यादा मदद, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, ताप-प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली और उन लोगों के लिए खास मदद की मांग की जो ज्यादा गर्मी में रहते हैं. उन्होंने भारतीय अधिकारियों को गर्मी से जुड़े अनुकूलन और लचीलापन बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त के मौकों को देखने के लिए बढ़ावा दिया.

गर्मी अब सिर्फ मौसम की कहानी नहीं रही. शोध से पता चलता है कि एक दिन की बहुत ज्यादा गर्मी से पूरे अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो सकती है. इसका असर खेती, निर्माण और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में पहले से ही देखा जा सकता है.

जानकारों का मानना ​​है कि अब, बढ़ते तापमान और नए इलाकों में हीट वेव के आने के साथ, भारत को लंबे समय में आपातकालीन प्रबंधन से बदलकर जलवायु अनुकूलन पर ध्यान देना होगा. जानकारों की चेतावनी है कि बिना समर्पित वित्तपोषण के, सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय ही भविष्य में तेजी से गर्म होते हालात में सबसे कमजोर आबादी होंगे.



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