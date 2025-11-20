ETV Bharat / bharat

हीटवेव का असर: 2024 की गर्मियों में भारत में बढ़ी थी 9 फीसदी बिजली की मांग

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( AFP )

हैदराबाद: जैसे-जैसे चल रहे COP30 में बातचीत करने वाले अडैप्टेशन और मिटिगेशन के लिए फाइनेंस की जरूरत पर सहमत होने के लिए रात-दिन एक कर रहे हैं. क्लाइमेट ट्रेंड्स और क्लाइमेट कम्पैटिबल फ्यूचर्स की एक नई रिपोर्ट दोनों के लिए गंभीरता को दिखाती है. खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जो एक बुरे चक्र में फंसे हुए हैं. हीटवेव से साल 2024 की गर्मियों में भारत में बिजली की मांग में 9 फीसदी बढ़ गई थी. भारत की बिजली की मांग एक ऐसे अहम मोड़ पर है, जहां बढ़ती गर्मी के तनाव के कारण बढ़ती मांग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय पर निवेश की जरूरत की ओर बढ़ रही है, जो गर्मी और एमिशन से भरी बिजली सप्लाई की दोहरी समस्या को हल करने की कुंजी हो सकती है. कुछ खास बातें: अप्रैल-जून 2023 के मुकाबले, अप्रैल-जून 2024 के पीक हीटवेव महीनों के दौरान भारत में बिजली की डिमांड 9% बढ़ी. यह इसी टाइमफ्रेम में 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी की दूसरी रिपोर्ट्स से काफी मिलती-जुलती है. पिछले 10 सालों में ज़्यादातर राज्यों में भारत का सालाना मैक्सिमम टेम्परेचर लगातार 0.1°C से 0.5°C तक बढ़ा, जिसमें 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा. यह 1991-2020 के बेसलाइन से एवरेज +0.65°C ज़्यादा था और 2016 के रिकॉर्ड को पार कर गया. इंडो-गंगा क्षेत्र में लगातार टेम्परेचर बढ़ा. गर्मियों में पीक टेम्परेचर अक्सर 45°C से ज़्यादा रहा और 2024 में मुंगेशपुर (दिल्ली) में 52.3°C रिकॉर्ड किया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ, जिससे हीटवेव तेज और लंबी चली.