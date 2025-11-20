हीटवेव का असर: 2024 की गर्मियों में भारत में बढ़ी थी 9 फीसदी बिजली की मांग
भारत जैसे विकासशील देश बुरे चक्र में फंसे हैं. हीटवेव से 2024 की गर्मियों में भारत में बिजली की मांग में 9 फीसदी बढ़ गई.
Published : November 20, 2025 at 2:57 PM IST
हैदराबाद: जैसे-जैसे चल रहे COP30 में बातचीत करने वाले अडैप्टेशन और मिटिगेशन के लिए फाइनेंस की जरूरत पर सहमत होने के लिए रात-दिन एक कर रहे हैं. क्लाइमेट ट्रेंड्स और क्लाइमेट कम्पैटिबल फ्यूचर्स की एक नई रिपोर्ट दोनों के लिए गंभीरता को दिखाती है. खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जो एक बुरे चक्र में फंसे हुए हैं. हीटवेव से साल 2024 की गर्मियों में भारत में बिजली की मांग में 9 फीसदी बढ़ गई थी.
भारत की बिजली की मांग एक ऐसे अहम मोड़ पर है, जहां बढ़ती गर्मी के तनाव के कारण बढ़ती मांग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय पर निवेश की जरूरत की ओर बढ़ रही है, जो गर्मी और एमिशन से भरी बिजली सप्लाई की दोहरी समस्या को हल करने की कुंजी हो सकती है.
कुछ खास बातें: अप्रैल-जून 2023 के मुकाबले, अप्रैल-जून 2024 के पीक हीटवेव महीनों के दौरान भारत में बिजली की डिमांड 9% बढ़ी. यह इसी टाइमफ्रेम में 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी की दूसरी रिपोर्ट्स से काफी मिलती-जुलती है.
पिछले 10 सालों में ज़्यादातर राज्यों में भारत का सालाना मैक्सिमम टेम्परेचर लगातार 0.1°C से 0.5°C तक बढ़ा, जिसमें 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा. यह 1991-2020 के बेसलाइन से एवरेज +0.65°C ज़्यादा था और 2016 के रिकॉर्ड को पार कर गया.
इंडो-गंगा क्षेत्र में लगातार टेम्परेचर बढ़ा. गर्मियों में पीक टेम्परेचर अक्सर 45°C से ज़्यादा रहा और 2024 में मुंगेशपुर (दिल्ली) में 52.3°C रिकॉर्ड किया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ, जिससे हीटवेव तेज और लंबी चली.
रीजनल हीट कंसंट्रेशन: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों के तौर पर पहचाना गया. जहां गर्मियों में टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई.
हिमालयी रीजन और राज्यों में टेम्परेचर में खास बढ़ोतरी: उत्तराखंड (11.2%) और लद्दाख (9.1%) जैसे पारंपरिक रूप से ठंडे इलाकों में सालाना गर्मियों के टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा परसेंट बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे ऊंचाई वाले इलाकों में खतरा बढ़ने का संकेत मिलता है.
हीटवेव का बढ़ना और तेज होना: दशक के दूसरे हिस्से में तकरीबन 40°C टेम्परेचर वाले दिनों की संख्या तेजी से बढ़ी. इसमें 14 राज्यों में 2015 और 2024 के बीच गर्मियों में हीट की तेजी में 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जिससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की घटनाएं पूरे भारत में ज़्यादा फैली हुई और ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं.
टेम्परेचर-डिमांड कोरिलेशन: उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर और बिजली की खपत के बीच सबसे मज़बूत कनेक्शन दर्ज किया गया, जहां पीक डिमांड ~14.2 GW (2015) से बढ़कर ~25.5 GW (2024) हो गई. राजस्थान और दिल्ली में भी ऐसा ही संबंध देखा गया, जहां मॉनसून से पहले की तेज गर्मी ने लगातार गर्मियों की मांग को बढ़ा दिया.
हीट एक्शन प्लान में रिन्यूएबल एनर्जी का सीमित इंटीग्रेशन: अभी सिर्फ चार राज्य, तीन शहर और एक जिला ही अपने हीट एक्शन प्लान (HAPs) में सोलर-पावर्ड सिस्टम या बैटरी बैकअप जैसे रिन्यूएबल एनर्जी उपायों को इंटीग्रेट कर रहे हैं. इससे क्लाइमेट अडैप्टेशन को एनर्जी रेजिलिएंस से जोड़ने में पॉलिसी की बड़ी कमियां सामने आ रही हैं.
