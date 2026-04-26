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भीषण गर्मी के कारण भारत में बिजली की अधिकतम मांग 252 GW तक पहुंची, खपत और बढ़ने की संभावना

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश के बड़े हिस्सों में लू की स्थिति तेज होने के बीच भारत में शुक्रवार को बिजली की मांग 252.07 गीगावॉट (GW) के शिखर पर पहुँच गई. यह बिजली की खपत में आई एक बड़ी तेजी को दर्शाता है. इसका मुख्य कारण बढ़ता तापमान और कूलिंग (ठंडा रखने) की बढ़ती जरूरतें हैं. ऊर्जा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सप्ताहांत के दौरान उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में लगातार लू चलने का पूर्वानुमान जताया है. विज्ञान विभाग ने आने वाले महीनों - मई और जून - में और भी अधिक भीषण तापमान की चेतावनी भी दी है. खास बात यह है कि मांग में यह तेजी एक लगातार बढ़ते ट्रेंड को दिखाती है. गुरुवार को बिजली की पीक मांग लगभग 240 गीगावॉट (GW) थी, जबकि पूरी की गई सबसे ज़्यादा सप्लाई इससे थोड़ी ज्यादा, 240.12 गीगावॉट (GW) थी. बुधवार को बिजली की मांग 239.70 गीगावॉट (GW) थी. ऊर्जा विशेषज्ञ राजेश चौरसिया ने ईटीवी भारत से कहा, 'सिर्फ एक दिन में मांग में काफी उछाल आया और यह 250 गीगावॉट (GW) के आंकड़े को पार कर गई. यह दिखाता है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, ऊर्जा की खपत भी तेजी से बढ़ रही है.'