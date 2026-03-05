ETV Bharat / bharat

हिमालयी राज्यों में गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! फरवरी से तपने लगे पहाड़, जानिये इसकी वजह

इस साल जनवरी और फरवरी के दौरान कम बारिश हुई है. जिसके कारण इस साल गर्मी पड़ने का अनुमान है.

हिमालयी राज्यों में गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 2:14 PM IST

6 Min Read
नवीन उनियाल की रिपोर्ट

देहरादून: साल 2026 की शुरुआत ही ग्लोबल वार्मिंग के सीधे संकेत देती दिखाई दे रही है. खासकर हिमालयी राज्यों में मौसम का मिजाज इस बार काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. फरवरी का महीना जो आमतौर पर ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, इस बार असामान्य रूप से गर्म रिकॉर्ड किया गया है. जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय की श्रृंखला से जुड़े उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक इसका असर साफ देखा जा रहा है.

उत्तराखंड में फरवरी महीने के दौरान तापमान कई जगहों पर सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया गया है. कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम के लिहाज से असामान्य माना जा रहा है. मैदानी जिलों हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून में गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. वहीं पर्वतीय जिलों में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है.

मौसम के इस बदले हुए स्वरूप ने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों दोनों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार अगर यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो आने वाले महीनों में गर्मी सामान्य से कहीं ज्यादा पड़ सकती है. लोगों को कड़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल इस साल उत्तराखंड के लोगों को सर्दियों का मौसम भी ठीक से महसूस नहीं हुआ. कुछ दिनों की हल्की ठंड को छोड़ दिया जाए तो पूरे सीजन में वह हाड़ कंपाने वाली ठंड नहीं पड़ी. जिसके लिए पहाड़ जाने जाते हैं. फरवरी के आखिर तक भी ठंड का असर बेहद कम रहा. कई जगहों पर दिन में गर्मी जैसी स्थिति बनी रही.

मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे मुख्य कारण बारिश और बर्फबारी में भारी कमी को मान रहे हैं. इस साल जनवरी और फरवरी के दौरान राज्य में बारिश बेहद कम रिकॉर्ड की गई है. इन दो महीनों के भीतर करीब 52 प्रतिशत तक बारिश कम हुई है. अगर केवल फरवरी महीने की बात की जाए तो स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है, क्योंकि इस महीने करीब 93 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

जिलों के स्तर पर देखें तो कई जगहों पर हालात और भी चिंताजनक हैं. पौड़ी जिले में फरवरी के दौरान करीब 99 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड हुई है. वहीं पर्वतीय जिलों टिहरी, चंपावत और चमोली में भी करीब 95 प्रतिशत तक बारिश कम हुई है. इसी तरह मैदानी जिलों देहरादून और हरिद्वार में भी बारिश लगभग 95 प्रतिशत कम दर्ज की गई है.बारिश की इस कमी का सीधा असर तापमान पर पड़ा है. बादलों और बारिश के अभाव में तापमान गिरने के बजाय लगातार बढ़ता रहा. यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में भी गर्मी का एहसास बना रहा.

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर का कहना है कि राज्य में जिस तरह से बारिश कम रिकॉर्ड की गई है. उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में गर्मी सामान्य से ज्यादा हो सकती है. उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में तो तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा समय में ही कई जगहों पर तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है. आने वाले महीनों में भी यही स्थिति बनी रहती है तो गर्मियों में स्थिति और गंभीर हो सकती है. विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है. इनमें पर्वतीय और मैदानी दोनों तरह के जिले शामिल हैं. खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के संकेत दिए गए हैं.

हालांकि मौसम विभाग ने 8 मार्च के आसपास कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तापमान में बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर इस साल का मौसम पैटर्न काफी शुष्क बना हुआ है.

यह स्थिति केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है. हिमालयी क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी इसी तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में भी फरवरी का महीना बेहद सूखा रहा है. वहां भी बर्फबारी सामान्य से काफी कम हुई है. इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इस साल पश्चिमी विक्षोभ कमजोर नजर आया. जिसकी वजह से वहां भी सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है.

पर्यावरण विशेषज्ञ इस पूरी स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर से जोड़कर देख रहे हैं. उनका मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है. जिसमें तापमान बढ़ने और वर्षा घटने जैसी प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं.

पर्यावरणविद प्रोफेसर एसपी सती का कहना है कि मौसम विभाग की लंबी अवधि की भविष्यवाणियां कई बार पूरी तरह सटीक नहीं होतीं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां यह संकेत जरूर दे रही हैं कि इस साल गर्मी सामान्य से ज्यादा हो सकती है. उन्होंने कहा जिस तरह इस बार सर्दियों में बर्फबारी और बारिश दोनों ही कम हुई हैं, उससे यह साफ संकेत मिल रहे है कि आने वाले महीनों में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है.

उन्होंने कहा अगर इसी तरह मौसम का संतुलन बिगड़ता रहा तो इसका असर केवल तापमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल स्रोतों, खेती और पर्यावरण पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है.

साल 2026 की शुरुआत ही यह संकेत दे रही है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब हिमालयी क्षेत्रों में भी साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. अगर आने वाले महीनों में बारिश और बर्फबारी सामान्य नहीं होती है, तो उत्तराखंड समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र को इस साल भीषण गर्मी और जल संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

