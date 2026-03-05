ETV Bharat / bharat

हिमालयी राज्यों में गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! फरवरी से तपने लगे पहाड़, जानिये इसकी वजह

नवीन उनियाल की रिपोर्ट

देहरादून: साल 2026 की शुरुआत ही ग्लोबल वार्मिंग के सीधे संकेत देती दिखाई दे रही है. खासकर हिमालयी राज्यों में मौसम का मिजाज इस बार काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. फरवरी का महीना जो आमतौर पर ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, इस बार असामान्य रूप से गर्म रिकॉर्ड किया गया है. जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय की श्रृंखला से जुड़े उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक इसका असर साफ देखा जा रहा है.

उत्तराखंड में फरवरी महीने के दौरान तापमान कई जगहों पर सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया गया है. कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम के लिहाज से असामान्य माना जा रहा है. मैदानी जिलों हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून में गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. वहीं पर्वतीय जिलों में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है.

मौसम के इस बदले हुए स्वरूप ने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों दोनों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार अगर यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो आने वाले महीनों में गर्मी सामान्य से कहीं ज्यादा पड़ सकती है. लोगों को कड़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल इस साल उत्तराखंड के लोगों को सर्दियों का मौसम भी ठीक से महसूस नहीं हुआ. कुछ दिनों की हल्की ठंड को छोड़ दिया जाए तो पूरे सीजन में वह हाड़ कंपाने वाली ठंड नहीं पड़ी. जिसके लिए पहाड़ जाने जाते हैं. फरवरी के आखिर तक भी ठंड का असर बेहद कम रहा. कई जगहों पर दिन में गर्मी जैसी स्थिति बनी रही.

मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे मुख्य कारण बारिश और बर्फबारी में भारी कमी को मान रहे हैं. इस साल जनवरी और फरवरी के दौरान राज्य में बारिश बेहद कम रिकॉर्ड की गई है. इन दो महीनों के भीतर करीब 52 प्रतिशत तक बारिश कम हुई है. अगर केवल फरवरी महीने की बात की जाए तो स्थिति और भी गंभीर दिखाई देती है, क्योंकि इस महीने करीब 93 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

जिलों के स्तर पर देखें तो कई जगहों पर हालात और भी चिंताजनक हैं. पौड़ी जिले में फरवरी के दौरान करीब 99 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड हुई है. वहीं पर्वतीय जिलों टिहरी, चंपावत और चमोली में भी करीब 95 प्रतिशत तक बारिश कम हुई है. इसी तरह मैदानी जिलों देहरादून और हरिद्वार में भी बारिश लगभग 95 प्रतिशत कम दर्ज की गई है.बारिश की इस कमी का सीधा असर तापमान पर पड़ा है. बादलों और बारिश के अभाव में तापमान गिरने के बजाय लगातार बढ़ता रहा. यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में भी गर्मी का एहसास बना रहा.

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर का कहना है कि राज्य में जिस तरह से बारिश कम रिकॉर्ड की गई है. उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में गर्मी सामान्य से ज्यादा हो सकती है. उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में तो तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा समय में ही कई जगहों पर तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है. आने वाले महीनों में भी यही स्थिति बनी रहती है तो गर्मियों में स्थिति और गंभीर हो सकती है. विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है. इनमें पर्वतीय और मैदानी दोनों तरह के जिले शामिल हैं. खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के संकेत दिए गए हैं.