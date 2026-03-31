ETV Bharat / bharat

लू चलने की चेतावनी, अप्रैल में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान, जानें कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की है और अप्रैल में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान.

Representational Photo
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 7:20 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने आगामी ग्रीष्म ऋतु के लिए मिलेजुले पूर्वानुमान जारी किया है. यह पूर्वानुमान अप्रैल से जून 2026 तक के गर्म मौसम के लिए संशोधित मौसमी तापमान पूर्वानुमान का हिस्सा है.

देश के अधिकांश हिस्सों में औसत या औसत से कम तापमान रहने की संभावना है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में, औसत से अधिक तापमान और लू की अधिक संभावना है. साथ ही, मौसम विभाग ने अप्रैल में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे मौसम के शुरुआती हिस्से में बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिलेगी.

आगे मिलीजुली गर्मी का मौसम रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अप्रैल-जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है. हालांकि, यह सामान्य रुझान क्षेत्रीय असमानताओं को छिपा देता है. मध्य भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान औसत से अधिक रहेगा, जिससे इन क्षेत्रों में दिन के समय भीषण गर्मी पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम सुहावना रहेगा.भारत के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान औसत से अधिक रहने का अनुमान है. रात के तापमान में वृद्धि से असुविधा बढ़ जाती है और लंबे समय तक गर्मी पड़ने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ जाते हैं. महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ ही क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है.

अप्रैल में बारिश और गरज के साथ तूफान आने की संभावना - भारत में अप्रैल 2026 के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का सकारात्मक संकेत मिल रहा है. अप्रैल में बारिश की मात्रा औसत से अधिक (39.2 मिमी के दीर्घकालिक औसत का 112%) रहने का अनुमान है. देश के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार गरज के साथ तूफान आने के कारण कम से कम औसत या औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है. यह बारिश अप्रैल की शुरुआत में तापमान को नियंत्रित करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है.इसके विपरीत, पूर्वोत्तर भारत में औसत से कम बारिश होने की आशंका है, जिससे वहां पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. भारत में बारिश की मात्रा का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है. उन्होंने पूर्वानुमान मानचित्रों में दिखाई देने वाले "सफेद धब्बों" की ओर भी इशारा किया और बताया कि ये उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहां पूर्वानुमान मॉडल कोई स्पष्ट संकेत नहीं देते हैं, जिसका अर्थ है कि बारिश सामान्य से अधिक, कम या लगभग सामान्य हो सकती है.

तत्काल लू की आशंका नहीं, लेकिन बाद में खतरा - जलवायु परिवर्तन विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि तटीय क्षेत्रों को छोड़कर अगले दो हफ्तों में देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू की आशंका नहीं है. इसका मुख्य कारण लगातार चलने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं, जिन्होंने तापमान को नियंत्रण में रखने में मदद की है.मोहपात्रा ने कहा, “मार्च में सामान्य से अधिक पश्चिमी विक्षोभ देखे गए, और अप्रैल की शुरुआत में भी कई और आने की आशंका है. इससे बारिश जारी रहेगी और फिलहाल भीषण गर्मी से बचाव होगा.”हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि मौसम प्रणाली के कमजोर पड़ने और तापमान बढ़ने के साथ, विशेष रूप से अप्रैल के मध्य के बाद, लू की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है.

लू लगने की संभावना बढ़ रही है - लू लगने की संभावना में वृद्धि जारी रहेगी. आईएमडी द्वारा तैयार किए गए मध्यम अवधि के पूर्वानुमान में अप्रैल से जून तक लू लगने की संभावना में लू लगने की बात कही गई है. भारत के पूर्वी और मध्य, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक लू लगने की आशंका है. अप्रैल में ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में सामान्य से अधिक लू लगने की संभावना है. गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है.

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि बढ़ती लू से जन स्वास्थ्य, पानी की उपलब्धता और बिजली की मांग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. बच्चे, बुजुर्ग और खुले में काम करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित होने वाले समूहों में से हैं. अधिकारियों को पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए. अस्थायी शीतलन सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए. और शैक्षिक और निवारक कार्यक्रमों के माध्यम से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करना चाहिए. इसके अलावा, सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीकर शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए. दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच किसी भी प्रकार की बाहरी शारीरिक गतिविधि से बचें. और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करें (जिसमें सनस्क्रीन का उपयोग भी शामिल है).

अप्रैल के तापमान के पैटर्नकुल मिलाकर, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल के महीने में अधिकतम तापमान औसत या औसत से कम रहेगा. हालांकि, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ अलग-थलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान औसत से अधिक हो सकता है.इसके विपरीत, भारत के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल के महीने में न्यूनतम तापमान औसत से अधिक रहेगा, जिसका मुख्य कारण वातावरण में बादलों और आर्द्रता में वृद्धि है. इसके परिणामस्वरूप रात का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को असुविधा होगी.पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर अप्रैल के पूरे महीने में अधिकतम तापमान औसत या औसत से अधिक रहेगा और महीने के अंत तक तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा. जबकि मध्य भारत में महीने की शुरुआत में अधिकतम तापमान औसत या औसत से कम रह सकता है और महीने के अंत तक यह औसत या औसत से अधिक हो सकता है.

आंधी-तूफान संबंधी रिपोर्ट और मौसम संबंधी खतरे - आईएमडी ने देश के कई क्षेत्रों में लगातार आंधी-तूफान, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. बताया गया है कि ये घटनाएं मुख्य रूप से दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच होंगी. अप्रैल माह में इस प्रकार की घटनाओं के कारण, विशेष रूप से ग्रामीण/कृषि क्षेत्रों में जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है. आईएमडी ने आंधी-तूफान की स्थिति में सुरक्षित रहने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी जारी किए हैं.

अप्रैल में चक्रवात गतिविधि नहीं - चक्रवात गतिविधि के मुद्दे पर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि आमतौर पर अप्रैल में भारत के समुद्री क्षेत्र में चक्रवात गतिविधि नहीं होती है. ऐसी घटनाएं मई और जून में अधिक आम होती हैं, जब मानसून का आगमन शुरू होता है.

वैश्विक जलवायु परिस्थितियां सामान्य - आईएमडी के पूर्वानुमान में वैश्विक जलवायु पैटर्न पर भी विचार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रशांत महासागर में वर्तमान में अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) की सामान्य स्थिति बनी हुई है. हालांकि, कुछ वायुमंडलीय विशेषताएं कमजोर ला नीना जैसी स्थितियों से मिलती-जुलती हैं. नवीनतम पूर्वानुमान मॉडलों के आधार पर, अप्रैल-जून 2020 तक ईएनएसओ की स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है, और 2020 के अंत में अल नीनो की संभावना है.दूसरी ओर, आईओडी (दक्षिणी दोलन) वर्तमान में सामान्य है और इस मौसम में भी इसके सामान्य रहने की संभावना है. गर्मी के संभावित प्रभाव से कृषि पर असरमौसम पूर्वानुमान में बढ़ते तापमान और लू की बढ़ती संख्या के कारण कृषि पर गर्मी के प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है.

चावल, मक्का, दालें और सब्ज़ियों सहित कई फसलें अपनी प्रमुख विकास अवस्थाओं के दौरान गर्मी के तनाव से प्रभावित होती हैं, जिससे पैदावार कम हो सकती है. देर से बोई गई गेहूं और अन्य रबी फसलें बढ़ते तापमान के कारण समय से पहले पकने और कम गुणवत्ता के जोखिम में हैं. इसके अलावा, आम और केले के फल भी उच्च तापमान के कारण गिरने के जोखिम में हैं. अधिक गर्मी से मिट्टी की नमी का वाष्पीकरण तेजी से होता है, जिससे फसलों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

किसानों के लिए सलाह - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने किसानों को गर्मी के प्रभावों को कम करने में सहायता करने के लिए कई सलाह जारी की हैं, जैसे कि पौधों की वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान हल्की और नियमित सिंचाई करना और गर्मी प्रतिरोधी फसलें उगाना. अत्यधिक गर्मी के कारण फसल के नुकसान को रोकने के लिए, किसानों (फसल उगाने वाले व्यक्ति; जिन्हें उत्पादक, किसान या पशुपालक भी कहा जाता है) से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपनी फसलों की कटाई जल्द से जल्द करें. मिट्टी की नमी को संरक्षित करने में मल्चिंग अत्यधिक प्रभावी है और दिन के सबसे गर्म समय में खेत का काम करने से मानव स्वास्थ्य के जोखिम को कम किया जा सकता है.पशुओं की उचित देखभाल भी महत्वपूर्ण है. उचित पशु देखभाल में छाया, उचित वेंटिलेशन और उन्हें हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना शामिल है.जैसे-जैसे भारत ग्रीष्म ऋतु के सबसे गर्म हिस्से की ओर बढ़ रहा है, आईएमडी (जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम पर नज़र रखने वाली संस्था) का पूर्वानुमान एक मजबूत संदेश देता है कि भले ही शुरुआती बारिश अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन मौसम के बाद के हिस्से में अत्यधिक गर्मी का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए तैयार रहना और इसके प्रति जागरूक रहना महत्वपूर्ण है.

ये भी पढ़ें : मौसम : मार्च में ही ओडिशा में तापमान 39.6 पहुंचा, आगे और गर्मी की चेतावनी, जानें किन राज्यों में बरसेंगे बदरा

TAGGED:

IMD WEATHER UPDATE APRIL
THIS YEAR SUMMER IMD FORECAST
HEAT WAVE WARNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.