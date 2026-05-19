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दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच, बिजली की डिमांड ने भी तोड़े रिकॉर्ड, 7,776 मेगावाट पहुंची खपत

AI की मदद से बिजली खपत के सटीक आंकड़ें जुटाए जा रहे हैं, इसके लिए रियल टाइम मार्केट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

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दिल्ली में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 6:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में मई के महीने में ही जून जैसी तपिश का अहसास होने लगा है. मंगलवार को राजधानी का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है. इस भीषण और वक्त से पहले आई प्रचंड गर्मी का सीधा असर दिल्ली की बिजली व्यवस्था पर दिखने लगा है.

आज दोपहर को दिल्ली में बिजली की डिमांड ने इस साल (2026) के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 3:30 बजे दिल्ली की पीक पावर डिमांड 7,776 मेगावाट दर्ज की गई, जो इस साल का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है.

रात में भी नहीं मिल रही राहत, कल छू लिया था 7,600 MW का आंकड़ा

गर्मी का आलम यह है कि अब सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रातों में भी बिजली की मांग आसमान छू रही है. सोमवार को दोपहर के वक्त जहां दिल्ली की पीक पावर डिमांड 7,542 मेगावाट थी, वहीं रात होते-होते यह बढ़कर 7,600 मेगावाट तक पहुंच गई. इससे साफ है कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए रात में भी धड़ल्ले से एयर कंडीशनर और कूलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इस साल टूटेगा 2025 का रिकॉर्ड, 9,000 MW पार जाने की उम्मीद

मौसम की बेरुखी और बढ़ते तापमान को देखते हुए बिजली विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है. SLDC के अनुमानों के मुताबिक, पिछले साल (2025) दिल्ली में बिजली की अब तक की सबसे ज्यादा ऑल-टाइम हाई डिमांड 8,656 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी. लेकिन इस बार गर्मी के तेवरों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल दिल्ली की पीक पावर डिमांड 9,000 मेगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकती है.

पहली बार रिकॉर्ड तोड़ बिजली की डिमांड

बता दें कि इस साल अप्रैल से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे. बीते 27 अप्रैल 2026 को ही दिल्ली की बिजली मांग इतिहास में पहली बार अप्रैल के महीने में 7,000 मेगावाट के पार (7,078 MW) पहुंच गई थी. अमूमन 7,000 मेगावाट का आंकड़ा मई के महीने में आता था, जैसा कि 2024 और 2025 में देखा गया था.

BSES की तैयारी पूरी: 2.25 करोड़ आबादी को निर्बाध सप्लाई का दावा

बिजली की इस रिकॉर्ड तोड़ मांग के बीच दिल्ली के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बीएसईएस के डिस्कॉम्स (BRPL और BYPL) ने अपने-अपने इलाकों में 3,492 मेगावाट और 1,683 मेगावाट की पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया है. बीएसईएस ने दावा किया है कि वह साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली के करीब 53 लाख उपभोक्ताओं और लगभग 2.25 करोड़ निवासियों को बिना किसी रुकावट के बिजली देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लोड का सटीक अनुमान

मौसम के बदलते मिजाज और बिजली की अस्थिर मांग को भांपने के लिए बीएसईएस इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही है. जिसके जरिए मौसम की सटीक जानकारी और डोमेन विशेषज्ञता की मदद ली जा रही है. इस तकनीक की वजह से कंपनी को एक दिन पहले और उसी दिन बिजली की मांग का सटीक अंदाजा मिल जाता है, जिससे बिजली की खरीद किफायती दरों पर और बिना किसी देरी के संभव हो पा रही है. कंपनी 'रियल टाइम मार्केट' का भी सक्रिय उपयोग कर रही है ताकि ग्रिड हमेशा सुरक्षित रहे.


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