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दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच, बिजली की डिमांड ने भी तोड़े रिकॉर्ड, 7,776 मेगावाट पहुंची खपत

दिल्ली में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची ( ETV BHARAT )