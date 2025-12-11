ETV Bharat / bharat

दिल को छू लेने वाला: फीमेल डॉग ने लुटाया प्रेम, दूध पिलाकर बचाई बकरी के बच्चे की जान

कोल्हापुर (महाराष्ट्र) : एक तरफ जब इंसानों में स्वार्थी होने की भावना देखने को मिल रही है, ऐसे में बेजुबान जानवर भी बिना स्वार्थ भाव के प्रेम लुटाने की मिसाल पेश कर रहे हैं. नया मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के आजरा तालुका के अर्दल गांव का है. यहां एक कमजोर बकरी के बच्चे को दूध पिलाती हुई एक फीमेल डॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. इस अनोखी घटना ने सभी का दिल छू लिया है.

दरअसल, शांताबाई यादव के घर में एक पालतू फीमेल डॉग ने न सिर्फ एक कमजोर बकरी के बच्चे को अपना दूध पिलाकर उसकी जान बचाई, बल्कि मां बनने और त्याग की सच्ची सीख भी दी. जन्म से कमजोर बकरी का बच्चा फीमेल डॉग का दूध पीकर जिंदा है. इस घटना का वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने यह राय दी कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं.

बकरी के बच्चे को दूध पिला रही फीमेल डॉग, देखें वीडियो (ETV Bharat)

अर्दल गांव में रहने वाली शांताबाई यादव की बकरी ने कुछ दिन पहले तीन बच्चों को जन्म दिया. उनमें से दो बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत थे और आसानी से अपनी मां का दूध पी रहे थे. लेकिन, तीसरा बच्चा कमजोर था और मां का दूध नहीं पी पा रहा था. इस वजह से, बकरी के कमजोर बच्चे की सेहत बिगड़ रही थी. इसको लेकर शांताबाई का परिवार भी परेशान था. इस मुश्किल समय में, घर में रहने वाली कुतिया काम आई.

असल में, फीमेल डॉग ने कुछ दिन पहले ही पिल्लों को जन्म दिया था. लेकिन, कुछ लोग उन पिल्लों को पालने के लिए ले गए. इसलिए, फीमेल डॉग प्यार से बकरी के बच्चे के पास गई और उसे दूध पिलाने लगी. यह नजारा देखकर, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए.