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नोएडा में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बना 'ग्रीन कॉरिडोर', चंडीगढ़ से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा 'दिल'

चंडीगढ़ के जांबाज आर्मी ऑफिसर के ब्रेन डेड ग्रीन कॉरिडोर से लाया गया हार्ट ( ETV Bharat )