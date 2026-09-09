नोएडा में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बना 'ग्रीन कॉरिडोर', चंडीगढ़ से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा 'दिल'
नोएडा में हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज को मिला जीवनदान,चंडीगढ़ के जांबाज आर्मी ऑफिसर के ब्रेन डेड होने के बाद ग्रीन कॉरिडोर से लाया गया हार्ट
Published : September 9, 2026 at 8:44 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में एक निजी अस्पताल ने आज अंगदान के लिए मजबूत पहल कर सराहनीय कार्य किया. बुधवार को नोएडा के एक अस्पताल में चंडीगढ़ के एक जांबाज आर्मी ऑफिसर के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया. आर्मी ऑफिसर के परिजनों ने अंगदान के उनके फैसले का सम्मान करते हुए एम्स अस्पताल को इसकी सूचना दी थी. जिसके बाद नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में एक मरीज को तत्काल हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत की सूचना मिलते ही पूरा महकमा चंडीगढ़ के आर्मी अस्पताल से हार्ट सुरक्षित निकालकर नोएडा भेजने में जुट गया.
अंगदान की इस प्रक्रिया के लिए समय सीमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. इसलिए चंडीगढ़ के आर्मी अस्पताल से हार्ट सुरक्षित निकालकर एयरलिफ्ट कर नोएडा भेजने का फैसला लिया गया. इस चुनौती में अस्पताल प्रशासन के साथ गाजियाबाद और नोएडा पुलिस का भी सराहनीय सहयोग मिला.
ब्रेन डेड आर्मी अफसर का दिल ग्रीन कॉरिडोर से सिर्फ 11 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया. इसके लिए हार्ट को एयरलिफ्ट कर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट लाया गया. इसके बाद गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने मिलकर वो कर दिखाया जिसने मिसाल पेश कर दी. दोनों जिलों की पुलिस के आपसी तालमेल से एक अभूतपूर्व 'ग्रीन कॉरिडोर' तैयार किया.
गाजियाबाद पुलिस ने भारी ट्रैफिक के बीच महज 9 मिनट 30 सेकंड में एंबुलेंस को मॉडल टाउन गोल चक्कर तक पहुंचाया. वहां से नोएडा पुलिस ने कमान संभाली, जिसने सिर्फ डेढ़ मिनट के भीतर दिल को सीधे फोर्टिस अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचा दिया. यानी पूरा सफर सिर्फ 11 मिनट में तय हुआ. इस बीच अस्पताल में डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी. दिल पहुंचते ही सर्जरी शुरू हुई और मरीज को एक नया जीवन मिल गया. ट्रैफिक पुलिस की इस मुस्तैदी और आर्मी अफसर के इस सर्वोच्च दान की हर तरफ तारीफ हो रही है.
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