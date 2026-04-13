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आबकारी घोटाला मामला: सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल खुद रख सकते हैं दलीलें

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच मामले में सुनवाई करेंगी.

सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ये फोरम शॉपिंग की तरह है. सीबीआई ने कहा है कि आरएसएस की गोष्ठियों में जज का उपस्थित होना सुनवाई से अलग होने का आधार नहीं हो सकता है.आज केजरीवाल की ओर से खुद दलीलें रखे जाने की उम्मीद है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को मामले की सुनवाई से अलग करने की रखी थी मांग

इसके पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को इस मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी. लेकिन चीफ जस्टिस ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था.

16 मार्च को जवाब देने के लिए दिया था समय

बता दें कि 16 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए समय दिया था. हाईकोर्ट ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें.

27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने किया था बरी

बता दें कि 27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं. कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों के चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते.