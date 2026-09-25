ETV Bharat / bharat

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू और सुभाष की जमानत पर सुनवाई आज, पूर्व महासचिव चंपत राय का एसबीआई को लिखा पत्र वायरल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के बीच पूर्व महासचिव चंपत राय का एसबीआई को लिखा पत्र वायरल हो गया है.

stealing offerings Ram Mandir
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू और सुभाष की जमानत पर सुनवाई आज. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की जमानत अर्जी मामले में आज सुनवाई की जाएगी.

इसके पहले आरोपियों में करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश मिश्रा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. यह आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत से हुआ है.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संजय दुबे ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा अभिलेखीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वित्तीय अभिलेखों के आधार पर भेंट चढ़ावा धनराशि की चोरी गबन आपराधिक विश्वासघात चोरी की रकम रखना आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया गया है, ऐसे में अगर इन्हें जमानत पर छोड़ा गया, तो यह संबंधित साक्ष्य को नष्ट कर देंगे. कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी. इस मामले में आज दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर आदेश आ सकता है.

वहीं, दूसरी ओर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या शाखा के प्रबंधक को एक जुलाई 2021 को जारी एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कहा गया है कि "गिनती के रजिस्टर पर आप सुभाष श्रीवास्तव के हस्ताक्षर लिया करें. ध्यान रहे कि सुभाष चढ़ावा चोरी के आरोपी हैं और वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं."

शाखा प्रबंधक को संबोधित पत्र में लिखा है कि "ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र ने सुभाष से निवेदन किया है कि चढ़ावा गिनती के समय आप वहां रहा करें. वह कई माह से दानपात्र की गणना में उपस्थित रहते हैं. इसलिए आप गिनती के रजिस्टर पर इनके हस्ताक्षर लिया करें, ट्रस्ट के लेटर पैड पर लिखे इस पत्र पर चंपत राय के हस्ताक्षर के साथ सुभाष श्रीवास्तव की प्रमाणित फोटो भी लगी है. अमृत विचार इस वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता है."

यदि यह पत्र प्रमाणित है, तो इससे पता चलता है कि सुभाष वर्ष 2021 से राम मंदिर में गणना का कार्य देखते थे. इन्हीं की मौजूदगी में चढ़ावा चोरी हुई है, वह इसमें आरोपी भी है. बुधवार को विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी द्वारा एंटी करप्शन कोर्ट में दाखिल किए आरोप पत्र में आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के ऊपर लगाई गई चोरी का सामान रखने की धारा विलोपित कर दी है, जबकि अन्य धाराएं यथावत हैं. फिलहाल व जिला कारागार में निरुद्ध हैं.

TAGGED:

AYODHYA
RAM MANDIR
TINNU AND SUBHASH
राम मंदिर चढ़ावा चोरी
STEALING OFFERINGS RAM MANDIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.