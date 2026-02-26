संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर सुनवाई 6 अप्रैल को

ETV Bharat / bharat

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि पूरक चार्जशीट के लिए संज्ञान लेने से पहले नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है.

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर सुनवाई 6 अप्रैल को करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने ये आदेश दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि पूरक चार्जशीट के लिए संज्ञान लेने से पहले नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है, पूरक चार्जशीट दिसंबर 2025 में दाखिल किया गया था. इसके पहले सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कहा गया था कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए.

इस मामले में ईडी ने जवाब दाखिल कर संजय भंडारी की इस दलील का विरोध किया कि संपत्तियों को जब्त करने की याचिका खारिज की जाए. 4 अक्टूबर, 2025 को संजय भंडारी ने संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी. संजय भंडारी ने कहा था कि ईडी को अपनी याचिका में नये तथ्यों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

कोर्ट ने 5 जुलाई को संजय भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था. ईडी की ओर से कहा गया था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं. दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं. इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से है. ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी के पास सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. कोर्ट के इस फैसले का संजय भंडारी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है.

