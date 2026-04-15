ETV Bharat / bharat

BJP-RSS के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर टली सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से ट्रायल कोर्ट के इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

बुधवार को सुनवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पेश वकील ईशा बख्शी ने कहा कि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है. इस मामले पर दलीलें रखने वाले वकील आज उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

जनवरी में किया था नोटिस जारी: दरअसल, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 20 मार्च को जवाब दाखिल किया गया गया था. मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने 29 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया था. 13 दिसंबर, 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था.

लगाए थे यह आरोप: मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका आरएसएस के सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर की है. इसमें कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए. साथ ही कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लगाया था.