कुलदीप सेंगर की याचिका पर रोजाना सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने तय की थी 10 साल की सजा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली दस साल की सजा को चुनौती देने वाली पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर 11 फरवरी से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया. 19 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने की मांग खारिज कर दिया था.

जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि सेंगर को मिली दस साल की सजा में से साढ़े साथ साल हिरासत में बीत चुके हैं. कोर्ट ने कहा कि सेंगर की दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में देरी की वजह खुद सेंगर ही है, क्योंकि उसने कई दूसरी याचिकाएं दायर कर रखी हैं. इसमें 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी.