ETV Bharat / bharat

लैंड फॉर जॉब के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई फिर टली

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर मंगलवार को फिर सुनवाई टाल दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी. इससे पहले 19 जनवरी को भी सुनवाई टल गई थी.

इसके पहले कोर्ट ने पूरक चार्जशीट के आधार पर तीन आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन जारी किया है उनमें मुस्तकीम अंसारी, लालाबाबू चौधरी उर्फ लालाबाबू सिंह और राजेंद्र चौधरी शामिल हैं. इस मामले में 6 अगस्त 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था. 14 मई को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया.

ईडी ने इस मामले में लालू , तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव ,हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं. कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है.