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NTA को भंग करने की मांग पर सुनवाई से इनकार, नई याचिका दायर करने की अनुमति मिली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये याचिका जनहित याचिका के तौर पर दायर की गई है, लेकिन इसमे व्यक्तिगत राहत की मांग की गई है.

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका को इसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है. तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अभिष्ट हेला ने कहा कि उन्हें उचित राहत की मांग के लिए ताजा याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए. वकील हेला ने कहा कि वे संस्थागत सुधार के लिए एक अलग जनहित याचिका दायर करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए नयी याचिका दायर करने की अनुमति दे दी.

याचिका नीट के अभ्यर्थी ऋषि कैलाश और फातिमा कौनसेर ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय महत्व की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग करने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं. याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए एक स्वायतशासी संस्था का गठन किया जाए.