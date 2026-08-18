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नीट पेपर लीक के दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली, चार्जशीट न मिलने से अटका मामला

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के दो आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दिया. आज दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील ने चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं होने की वजह से जमानत पर दलीलें रखने के लिए समय देने का आग्रह किया. अब जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कल होगी. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने ये आदेश दिया है.

आज सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चार्जशीट की हार्ड प्रति उपलब्ध कराने की मांग की. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सभी आरोपियों को दो पेन ड्राईव में 6 अगस्त को ही चार्जशीट की प्रति उपलब्ध करा दी गई थी. इस पर आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उन्होंने दोनों पेन ड्राईव जेल में बंद आरोपियों को भेज दिया था. आरोपियों के वकीलों ने मांग की कि जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएं.

आरोपियों की इस मांग का सीबीआई की ओर से पेश वकील ने विरोध करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक उन्होंने पेन ड्राईव में चार्जशीट की प्रति उपलब्ध करा दी है, लेकिन वे दूसरे पेन ड्राईव में भी चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने को तैयार हैं. कोर्ट ने पाया कि आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल को चार्जशीट की दूसरी प्रति भी उपलब्ध करा दी गई है, उसके बाद कोर्ट ने दोनों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दिया.

दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा कि फिलहाल उनके पास चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे जमानत याचिकाओं पर दलीलें रखने में असमर्थ हैं. उसके बाद कोर्ट ने 19 अगस्त को चार्जशीट पर दलीलें रखने का आदेश दिया. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दे दी थी.