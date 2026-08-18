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नीट पेपर लीक के दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली, चार्जशीट न मिलने से अटका मामला

चार्जशीट उपलब्ध नहीं होने की वजह से आरोपियों के वकील ने नहीं रखी दलील. अब जमानत याचिका पर सुनवाई कल.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 8:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के दो आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दिया. आज दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील ने चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं होने की वजह से जमानत पर दलीलें रखने के लिए समय देने का आग्रह किया. अब जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कल होगी. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने ये आदेश दिया है.

आज सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चार्जशीट की हार्ड प्रति उपलब्ध कराने की मांग की. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सभी आरोपियों को दो पेन ड्राईव में 6 अगस्त को ही चार्जशीट की प्रति उपलब्ध करा दी गई थी. इस पर आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उन्होंने दोनों पेन ड्राईव जेल में बंद आरोपियों को भेज दिया था. आरोपियों के वकीलों ने मांग की कि जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएं.

आरोपियों की इस मांग का सीबीआई की ओर से पेश वकील ने विरोध करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक उन्होंने पेन ड्राईव में चार्जशीट की प्रति उपलब्ध करा दी है, लेकिन वे दूसरे पेन ड्राईव में भी चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने को तैयार हैं. कोर्ट ने पाया कि आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल को चार्जशीट की दूसरी प्रति भी उपलब्ध करा दी गई है, उसके बाद कोर्ट ने दोनों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दिया.

दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा कि फिलहाल उनके पास चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे जमानत याचिकाओं पर दलीलें रखने में असमर्थ हैं. उसके बाद कोर्ट ने 19 अगस्त को चार्जशीट पर दलीलें रखने का आदेश दिया. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दे दी थी.

बता दें कि 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10, धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. इसके पहले कोर्ट ने तीन आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की गई. सीबीआई ने उस दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. बता दें कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.

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