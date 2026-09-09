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BREAKING- बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुनवाई टली, 50 हजार लोगों के भविष्य का होना है फैसला

नई दिल्ली/हल्द्वानी: बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले की सुनवाई टल गई है. आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी. इस मामले से 50 हजार लोगों के भविष्य का फैसला होना था. सुनवाई टलने से अतिक्रमण के आरोपियों को जहां राहत मिली है, वहीं इस मामले में इंतजार और बढ़ गया है.

बनभूलपुरा में चप्पे-चप्पे पर तैनात है पुलिस: रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई थी. बनभूलपुरा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में अधिकारियों और जवानों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए थे. क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. पुलिस ने छतों पर पत्थर, ईंट या मलबा जमा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.