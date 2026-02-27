ETV Bharat / bharat

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित; हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

बटुकों के यौन शोषण का आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है आरोप, जिसके बाद दर्ज हुआ केस.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद केस.
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद केस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 4:18 PM IST

Updated : February 27, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता राजार्षि गुप्ता ने दलीलें रखीं. कोर्ट के रूम नंबर 72 में भारी भीड़ के कारण कोर्ट ने चैंबर में सुनवाई का निर्णय लिया. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. शंकराचार्य पर नाबालिग बटुकों से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. इधर, फैसला आते ही वाराणसी स्थित मठ में अनुयायी खुशियां मनाने लगे.

बता दें कि, प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को साजिश का शिकार बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए और सोशल मीडिया व सार्वजनिक मंचों पर उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया.

अग्रिम जमानत याचिका में शंकराचार्य पक्ष की ओर से कहा गया है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है. वह खुद हिस्ट्रीशीटर है. बच्चों के बयान कथित तौर पर प्रभावित कराए गए हैं. दोनों बटुक उनके कभी शिष्य नहीं रहे और न ही उनके गुरुकुल में रहे हैं. इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य (सीडी) की अभी तक फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है. ऐसे में गिरफ्तारी से पहले निष्पक्ष जांच का अवसर दिया जाना चाहिए. शंकराचार्य के वकीलों का यह भी तर्क था कि जब तक साक्ष्यों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक गिरफ्तारी संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होगी.

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य प्रत्यक्चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ झूंसी थाने में 22 फरवरी को FIR दर्ज की गई थी. प्रयागराज POCSO कोर्ट के आदेश पर बटुकों से कथित यौन शोषण का केस दर्ज किया गया. ADJ रेप एवं POCSO स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को निर्देश दिया था कि आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिवत विवेचना की जाए. शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में आरोप लगाया गया कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि आरोपों से जुड़े साक्ष्य के तौर पर एक CD भी अदालत में पेश की गई. बताया गया कि 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए.

अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. 21 फरवरी को इस मामले की सुनवाई के बाद POCSO कोर्ट ने FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया.

