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‘मोहम्मद दीपक’ मामले में उत्तराखंड HC में सुनवाई, हाईकोर्ट ने नहीं दी कोई राहत, याचिका की निस्तारित

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार बाबा प्रकरण में स्वयं को ‘मोहम्मद दीपक’ बताने वाले जिम संचालक दीपक कुमार की याचिका पर सुनवाई की. लंबी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शामिल न होने की हिदायत दी ,है ताकि जांच प्रभावित न हो सके.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दीपक कुमार के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से दर्ज मुकदमे पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की. बकायदा अपनी तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. घटना में शामिल लोगों के नाम जबकि वो बता रहे हैं, तब भी मुकदमा दर्ज नहीं किया. जबकि वे भीड़ के शांत करने के लिए गए थे, उल्टा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. इसका विरोध करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना के वक्त दीपक कुमार वहां मौजूद थे. इनके द्वारा भीड़ के साथ धक्का मुक्की करने का वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बाद पुलिस ने दीपक कुमार व 22 लोगों को चिन्हित कर मुकदमा मुकदमा दर्ज किया, जिसकी जांच चल रही है. अभी घटना में शामिल पुलिस ने पांच मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है.

मामले के अनुसार वायरल वीडियो में दीपक कुमार ने नाम बदलने की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुकान 30 साल से अधिक पुरानी है. जब भीड़ ने उनकी पहचान पूछी, तो उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद दीपक कुमार को लोगों का समर्थन मिलने लगा और उनके मुताबिक उन्हें 100 से 500 रुपये तक के छोटे-छोटे चंदे मिलने लगे. इस घटना के बाद 28 जनवरी को दीपक कुमार और उनके सहयोगी के खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल फोन छीनने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया. दीपक कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमा निरस्त करने, परिवार की सुरक्षा और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की गयी. फिलहाल कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नही देते हुए अगली सुनवाई कल भी जारी रखी है.

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार: हाईकोर्ट ने कोटद्वार प्रकरण में खुद को ‘मोहम्मद दीपक’ बताने वाले जिम मालिक दीपक कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा कि एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है? न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान उसमें पुलिस सुरक्षा की मांग और कथित ‘पक्षपातपूर्ण’ आचारण के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अनावश्यक अनुरोध को शामिल करने पर आपत्ति प्रकट करते हुए उन्हें मौखिक रूप से यह फटकार लगाई.

पीठ ने इस तरह याचिकाओं को दबाव बनाने की रणनीति करार दिया, जिसका उद्देश्य मौजूदा जारी जांच को प्रभावित करना और पूरे मामले को सनसनीखेज बनाना है. अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब याचिकाकर्ता स्वयं एक ‘संदिग्ध आरोपी’ है तो पुलिस सुरक्षा मांगने के पीछे उसका क्या औचित्य है. सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने इस तरह की याचिकाओं की वैधता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ‘जांच एजेंसी पर दबाव डालने’ का एक तरीका है. जांच अधिकारी ने भी कहा कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा नहीं है.