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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का पुलिस कैमरे से निगरानी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने बेहतर याचिका दायर करने को कहा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी की ओर से जारी प्रदर्शन में जुटे प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर कल यानि 28 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि मामले को ठंडा होने दीजिए और एक बेहतर याचिका दायर कीजिए. दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अब विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है और कोई निगरानी नहीं हो रही है, इसलिए याचिका पर सुनवाई का अब कोई मतलब नहीं है. तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नंदिता राव ने कहा कि हमारी मांग अभी कायम है और वो निगरानी को गैरकानूनी घोषित करने की मांग कर रही हैं. तब कोर्ट ने कहा कि आप बेहतर याचिका दायर कीजिए और दिशानिर्देश की मांग कीजिए. अगर सरकार के पास कोई मेकानिज्म होगा तो वे बताएंगे और हम आदेश जारी करेंगे.

इसके पहले केंद्र सरकार ने निगरानी का बचाव करते हुए कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर निजता की मांग हास्यास्पद है. तब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि निजता के अधिकार सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान भी है. याचिका जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने दायर किया है. याचिका में जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी की ओर से जारी प्रदर्शन में जुटे प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी को चुनौती दी गई है.