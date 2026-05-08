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ज्यादा मोबाइल चलाने से बच्चे हो रहे ऑटिज्म के शिकार; तीन साल की उम्र तक अधिक खतरा

दिल्ली-बेंगलुरु के अस्पतालों में सबसे ज्यादा केस : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार दिल्ली एम्स और बेंगलुरु के NIMHANS (National Institute of Mental Health and Neuro Sciences) में ऑटिज्म (ASD) के मामलों में साल 2014 में तेजी देखी गई थी. करीब 3 दशक पीछे यानी साल 1989 में NIMHANS में सालभर में केवल 6 मरीज भर्ती हुए थे. इसके बाद साल 2011 तक यह संख्या बढ़कर 97 हो गई. इसी तरह दिल्ली एम्स में साल 2005 के आसपास हर महीने सिर्फ 2 से 3 केस आते थे. जबकि साल 2008 के बाद करीब 9 केस हर महीने पहुंचने लगे. इसी साल फरवरी में NIMHANS की निदेशक ने जानकारी दी थी कि कि साल 2025 में रिकॉर्ड 6.8 लाख मरीज पहुंचे थे. वे मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजी संबंधी दिक्कतों से पीड़ित थे. इनमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन आदि के मरीज थे.

दुनिया के हर 100 में एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित : US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार अमेरिका में लगभग 31 में से 1 बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार दुनिया में हर 100 में से करीब एक बच्चा ऑटिज्म (ASD) से पीड़ित है. भारत में करीब 68 लोगों में से एक ऑटिज्म पीड़ित है. अपने देश में कुल मिलाकर 1.8 करोड़ से अधिक लोग ऑटिज्म से पीड़ित हैं. इनमें बड़े पैमाने पर बच्चे और किशोर शामिल हैं. यानी अपने जीवनकाल में हर एक शख्स कभी न कभी ऑटिज्म पीड़ित के संपर्क में जरूर आया है, भले ही उसे इस बात का उस दौरान अहसास न रहा हो.

शुरुआती एक हजार दिन होते हैं अहम : दिल्ली एम्स की रिसर्च में यह भी पाया गया कि बच्चे के जीवन के शुरुआती एक हजार दिन काफी अहम होते हैं. इसमें उनका दिमाग तेजी से विकसित होता है. अगर ऑटिज्म की पहचान जल्दी हो जाए तो इलाज शुरू करना आसान हो जाता है. इससे जल्द ही बच्चों में सुधार आने की गुंजाइश ज्यादा होती है. वहीं शुरुआती 3 साल में अगर इस बीमारी का पता न चल पाए तो ऐसे बच्चों में बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है. इसकी पीछे की वजह ये है कि समय ज्यादा बीत जाने पर बच्चों के दिमाग में पैटर्न ज्यादा फिक्स हो जाते हैं.

दिल्ली एम्स की स्टडी में क्या निकला? : दिल्ली एम्स के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने दो हजार से अधिक बच्चों पर स्टडी की. इसमें पता चला कि एक साल की उम्र से कम वाले बच्चे यदि मोबाइल-टीवी ज्यादा देखते हैं तो आगे चलकर 3 साल की उम्र तक उनमें ऑटिज्म के लक्षण विकसित हो सकते हैं. सभी बच्चों में से लगभग 80% को मिर्गी और ध्यान लगाने में दिक्कत थी. इसके अलावा नींद और व्यवहार से जुड़ी अन्य परेशानियां भी थीं. यानी ऐसे बच्चों के ऑटिज्म से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा रहती है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए जन्म के बाद के कम से कम 18 महीनों तक बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए. स्टडी में 3 से 6 साल के भी 250 बच्चे शामिल थे. इनमें 150 ऑटिज्म से पीड़ित थे. रिसर्चर्स ने देखा कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में डिजिटल मीडिया की लत ज्यादा थी. नींद का पैटर्न खराब था. वे शारीरिक खेलकूद में भी बहुत कम शामिल होते थे.

सबसे पहले जानिए ऑटिज्म क्या है? : अमेरिका के चिकित्सा संस्थान my.clevelandclinic.org के अनुसार ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी भी कहा जाता है. यह बच्चों के विकास के दौरान होने वाली तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी है. इससे बच्चों के काम करने के तरीके में अंतर आ जाता है. बच्चे के व्यवहार, रुचियां और सामाजिक मेलजोल प्रभावित होने लगते हैं. आमतौर पर इसकी पहचान जीवन के शुरुआत 2 से 3 सालों में हो जाती है. इस बीमारी में बच्चे का दिमाम दूसरों की तुलना में अलग तरीके से काम करने लगता है. बीमारी से पीड़ित बच्चों में अलग-अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं.

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (IAP) ने साल 2021 में, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) ने इसी साल फरवरी में अपनी-अपनी रिपोर्ट में स्क्रीन टाइम के खतरों का जिक्र किया था. ईटीवी भारत के इस Explainer में हम इसी मुद्दे से जुड़े पहलुओं के बारे में जानेंगे. ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं?, उपचार कैसे होता है?, देश में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की संख्या कितनी है?, सरकारी स्तर पर किस तरह की मदद मिलती है?. देश में पहला केस कब सामने आया था?, इलाज में करीब कितने का खर्च आता है? आदि की भी जानकारी देंगे.

डिजिटल दौर में मोबाइल बच्चों को शांत रखने का आसान जरिया बन गए हैं. मौजूदा समय बच्चे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक से दोगुना मोबाइल-टीवी देख रखे हैं. अब इसके साइड इफेक्ट भी आने लगे हैं. 2,857 बच्चों पर की गई दिल्ली एम्स की ताजा स्टडी भी इन्हीं खतरों की ओर इशारा करती है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कम उम्र के बच्चे यदि ज्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं तो उनमें ऑटिज्म के लक्षण ज्यादा देखे जाते हैं. यानी वे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं. इससे उनके मानसिक-सामाजिक विकास पर असर पड़ता है. ऐसे बच्चों को ऑटिज्म होने का खतरा ज्यादा होता है.

हैदराबाद : रोते बच्चे को चुप कराने, अपना समय बचाने और बच्चों को खाना खिलाने के लिए अक्सर माता-पिता उन्हें मोबाइल फोन थमा देते हैं. उन्हें लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करके वह खुद ही अपने बच्चों को बीमार बना रहे हैं. समय-समय पर एक्सपर्ट इसे लेकर चेतावनी जारी करते रहे हैं. अब दिल्ली एम्स की ताजा स्टडी में भी बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताई गई है. इसमें यह भी पता चला है कि कम उम्र के बच्चे अगर मोबाइल देखते हैं तो वे ऑटिज्म की चपेट में आ सकते हैं.

लड़का या लड़की, किसे ऑटिज्म का ज्यादा खतरा? : Centers for Disease Control and Prevention और DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) जैसे वैश्विक चिकित्सा मंचों के अनुसार लड़कों में ऑटिज्म होने की संभावना लड़कियों की तुलना में 4 गुना ज्यादा होती है. इसके पीछे मुख्य कारण जेनेटिक (आनुवंशिक) बनावट है. इसके अलावा अन्य कई रिसर्च स्टडी में कई बाहरी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को भी ऑटिज्म के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. इसमें माता-पिता की उम्र का अधिक होना, प्रेग्नेंसी के दौरान मां को डायबिटीज, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना, गर्भावस्था के दौरान प्रदूषित वातावरण में रहन आदि शामिल हैं.

क्यों लड़कियों में कम दिखते हैं लक्षण? : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लड़कियों के कम ऑटिज्म पीड़ित होने के कई वजहें हैं. लड़कों की तुलना में लड़कियों में ऑटिज्म के लक्षण अलग होते हैं. वे उतने क्लीयर भी नहीं होते जितने लड़कों में होते हैं. इससे सही समय पर इस बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता है. कई लड़कियां अपने व्यवहारों में आ रहे बदलावों को आसानी से छिपा भी लेती हैं. इससे उनमें ऑटिज्म के लक्षणों को समझना मुश्किल हो जाता है. वहीं सामाजिक उम्मीदों के कारण लड़कों के व्यवहार पर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं. पीड़ित होने पर इलाज भी शुरू करा देते हैं जबकि लड़कियों में आ रहे बदलावों को उनके व्यवहार का हिस्सा मान लिया जाता है.

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भारत में कब आया था ऑटिज्म का पहला केस? : my.clevelandclinic.org और autism-india.org के डेटा के अनुसार भारत में ऑटिज्म की समस्या मौजूदा समय से काफी समय पहले से है. ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल में ही इसके मरीज मिलने लगे थे. हालांकि तब ये बीमारी इतनी चर्चित नहीं थी. भारतीय वैज्ञानिक दस्तावेजों में साल 1944 में इसका पहला उल्लेख मिलता है. उस दौरान दार्जिलिंग में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ ए. रोनाल्ड ने असामान्य बच्चों पर अपना शोध प्रस्तुत किया था. उस दौरान इस शोध में ऑटिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था. हालांकि उनकी ओर से बच्चों के लक्षणों, कारणों और इलाज के बारे में दी गई जानकारी ऑटिज्म के मामलों से पूरी तरह मिलती थी. ऑटिज्म शब्द पहली बार 1959 में चर्चा में आया. 1960 के दशक में इससे संबंधित करीब 6 लेख भी प्रकाशित हुए थे.

बच्चों में आए ये बदलाव तो हो जाएं सतर्क : एक्सपर्ट के अनुसार ऑटिज्म के लक्षणों को कई तरीके से समझा जा सकता है. जैसे बच्चा अभिभावक से नजर नहीं मिलाता, बात करते समय दूसरी तरफ देखता है, किसी वस्तु की तरफ इशारा करने पर वह देखता नहीं, उसे नाम से बुलाने पर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, खेलों में रुचि नहीं लेता, अपनी कोई खास चीज उठाने के लिए माता-पिता के हाथ का इस्तेमाल करता है, 2 साल की उम्र के बाद अकेले खेलना पसंद करता है, एकतरफा बातचीत करता है, बातचीत में रुचि नहीं लेता है, उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताने में मुश्किल आती है, बात करते समय मुंह दूसरे तरफ कर लेता है, अन्य बच्चों के साथ घुलता-मिलता नहीं है, लोगों के बीच रहने के बावजूद अलग-थलग दिखता है तो वह ऑटिज्म से पीड़ित हो सकता है, समय से उसका इलाज कराना चाहिए.

दुनिया के कई देशों में ऑटिज्म के केस ज्यादा. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए अपने देश में कई योजनाएं : एक्शन फॉर ऑटिज्म के डेटा के अनुसार अपने देश में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को मदद मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं हैं. हालांकि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है. केवल ऑटिज्म पीड़ितों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है. लिहाजा ऑटिज्म को Disability के रूप में प्रमाणित करने का विकल्प तलाशा गया है. इसके लिए मेंटल रिटार्डेशन (MR) यानी बौद्धिक अक्षमता जिसे 'इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी' कहा जाता है, का रास्ता चुना जा सकता है. बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 बनाया है.

इस ट्रस्ट को बनाने का मकसद दिव्यांग लोगों को काबिल और मजबूत बनाना है. बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट के जी रहे दिव्यांगों की समस्या का समाधान करना है. इस कानून के तहत माता-पिता के बाद कानूनी अभिभावक (गार्जियन) नियुक्त करने की व्यवस्था की जाती है. इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, शिक्षा का अधिकार, निरामया स्वास्थ्य बीमा, दिशा योजना आदि योजनाओं की भी मदद ली जा सकती है. दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट swavlambancard.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए पहचान, पता, मेडिकल आदि प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है.

कैसे होता है ऑटिज्म पीड़ित बच्चों का इलाज? : cincinnatichildrens.org आदि के डेटा के अनुसार ऑटिज्म पीड़ितों का इलाज कई तरीके से किया जाता है. बिहेवियरल थेरेपी को असरदार तरीका माना जाता है. इसमें एक्सपर्ट की मदद से बच्चे के व्यवहार को सुधारने पर जोर दिया जाता है. अक्सर ऑटिज्म पीड़ित बच्चे गुस्सैल होते हैं, ज्यादा नखरे करते हैं, कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं. ऐसे बच्चों के इलाज में बिहेवियरल थेरेपी काफी काम आती है. इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें अपने रोजमर्रा के काम कैसे करने हैं?. खाना कैसे और किस समय खाना है?, सही तरह से सोया कैसे जाता है?, बातचीत कैसे की जाती है?, शौचालय का प्रयोग कैसे किया जाता है?, आदि.

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स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी से भी आता है सुधार : पीड़ित बच्चों के इलाज में माता-पिता की भूमिका काफी अहम मानी जाती है. बिहेवियरल थेरेपी के जरिए बच्चों में होने वाली घबराहट और उदासी (एंग्जायटी और डिप्रेशन) को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है. बच्चों के अभिभावक लगातार चिकित्सकों के संपर्क में रहते हैं. बच्चों में एक के बाद सुधार के बाद वे नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं. अस्पताल के अलावा घर पर भी इसे लागू करने की कोशिश की जाती है. स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी के जरिए ऐसे बच्चों के बातचीत के कौशल को सुधारा जाता है. इस थेरेपी के 2 पहलू हैं. पहला यह कि बच्चा दूसरों की बातों को कितनी बेहतर तरीके से समझ पाता है दूसरा यह कि वह अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कह पाता है. कुछ बच्चों के लिए खास तरीके भी अपनाएं जाते हैं. इनमें तस्वीरों या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है.

पीड़ित बच्चों के इलाज में काफी रुपये खर्च होते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

कितना होना चाहिए बच्चों का स्क्रीन टाइम? : डब्ल्यूएचओ (WHO) के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक साल के कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम जीरो होना चाहिए. यानी उन्हें मोबाइल-टीवी से दूर रहना चाहिए. 1 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम ठीक नहीं है. 2-5 वर्ष के बच्चों को माता-पिता के साथ स्क्रीन देखना चाहिए. हालांकि मौजूदा समय बच्चों का स्क्रीन टाइम इससे दोगुना है. बच्चों को स्क्रीन के बजाय शारीरिक खेलखूद में ज्यादा समय बिताना चाहिए. वहीं IAP और AAP के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम अधिकतम 2 घंटे तक ही होना चाहिए. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 10 से 13 घंटे की नींद लेनी चाहिए. सोने से कुछ देर पहले ही मोबाइल छोड़ देना चाहिए. अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल-टीवी दिखाने के बजायपढ़ने, कहानी सुनने आदि के लिए प्रेरित करना चाहिए.

लड़कियों के मुकाबले लड़के देख रहे ज्यादा मोबाइल : कॉमन सेंस मीडिया के एक सर्वे के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चे रोजाना औसतन 1 घंटा 3 मिनट स्क्रीन पर बिताते हैं. इसी तरह 2 से 4 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम रोजाना करीब 2 घंटे 8 मिनट, 5 से 8 साल के बच्चों का 3 घंटे 38 मिनट है. लड़कियों के मुकाबले लड़कों का स्क्रीन टाइम 30 मिनट ज्यादा है. 8-13 साल के बच्चे रोजाना 5 घंटे 33 मिनट का वक्त स्क्रीन पर बिताते हैं. ये सर्वे अलग-अलग समय के दौरान कुछ समय पहले के हैं. मौजूदा समय बच्चों के स्क्रीन टाइम के ट्रेंड में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है.

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