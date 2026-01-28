ETV Bharat / bharat

स्वास्थ्य मंत्रालय ने NDCT नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को नियामक बोझ कम करने और करने में आसानी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एनडीसीटी नियम, 2019 में जरूरी बदलावों को नोटिफाई किया.

न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स (NDCT) नियम, 2019 में बदलाव करने वाले एक गजट नोटिफिकेशन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए नई दवा या अनुसंधानात्मक नई दवा बनाने, या जैवउपलब्धता या जैव तुल्यता (BA/BE) स्टडीज करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन के समीक्षा अवधि को 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया गया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, “इन बदलावों का मकसद नियामक प्रक्रियाएं को आसान बनाना, अनुमोदन समयसीमा को कम करना और देश में क्लिनिकल रिसर्च और फार्मास्युटिकल विकास को तेजी से करना है.”

मौजूदा नियामक ढांचा के तहत, दवा कंपनियों को जांच, रिसर्च या विश्लेषण के मकसद से कम मात्रा में दवाएं बनाने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से परीक्षण लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन, अधिसूचित किए गए बदलावों के जरिए, गैर-वाणिज्यिक निर्माण के लिए इस लाइसेंसिंग ज़रूरत को पहले से जानकारी देने के सिस्टम से बदल दिया गया है.

इसके चलते, इंडस्ट्री को अब टेस्ट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी और वे सीडीएससीओ को ऑनलाइन जानकारी देकर दवा विकास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, सिवाय कुछ उच्च जोखिम वाली दवाओं के मामले में, जिनमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स और मनोविकृति नाशक पदार्थ शामिल हैं.

यह देखते हुए कि सीडीएससीओ हर साल लगभग 30,000 से 35,000 टेस्ट लाइसेंस आवेदन प्रोसेस करता है, इस सुधार से नियामक बोझ काफी कम होने और बड़ी संख्या में हितधारकों को फायदा होने की उम्मीद है. नैदानिक ​​अनुसंधान में तेजी लाने के लिए एक और जरूरी कदम उठाते हुए, कम रिस्क वाली कुछ कैटेगरी की जैवउपलब्धता/जैव तुल्यता (BA/BE) अध्ययन के लिए पहले से इजाजत लेने की जरूरत खत्म कर दी गई है.

ऐसे अध्ययन अब सीडीएससीओ को एक आसान ऑनलाइन जानकारी के आधार पर शुरू की जा सकती हैं, जिससे अध्ययन तेजी से शुरू हो सकेगा, खासकर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए.