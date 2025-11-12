ETV Bharat / bharat

वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वायु प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

Health Ministry issues advisory on air pollution
वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वायु प्रदूषण पर एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, पूर्वनिर्धारित स्वास्थ्य स्थितियां, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, बाहरी कार्य समूह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील हैं.

अपने परामर्श में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिक्रिया कार्य योजनाओं, वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य अनुकूलन योजना को मजबूत करने को कहा है.

मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने का भी आग्रह किया है. परामर्श में कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान इसके संपर्क में आने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है. इसमें कहा गया है कि श्वसन, हृदय और मस्तिष्कवाहिकीय प्रणालियों की पहले से ही बीमारियां झेल रहे लोगों को इसका अधिक खतरा है.

इसके अलावा जिन लोगों की पोषण स्थिति खराब है, जो लोग खराब आवास में रहते हैं, खाना पकाने, गर्म करने और प्रकाश के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, वे जोखिम में हैं.

परामर्श में कहा गया है, "जिन लोगों के लंबे समय तक संपर्क में रहने की संभावना है, जैसे कि यातायात पुलिसकर्मी, यातायात स्वयंसेवक, निर्माण श्रमिक, सड़क सफाई कर्मचारी, रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक, सड़क किनारे विक्रेता और वायु प्रदूषित वातावरण में बाहर काम करने वाले अन्य लोग, बॉयलर या फ्यूमेस स्मेल्टर के पास काम करने वाले मजदूर, खनिक आदि, वे अधिक जोखिम में हैं."

इसमें कहा गया है कि खाना पकाने के लिए बायोमास जलाने और धूल झाड़ने वाली महिलाएं अपने घरेलू काम के कारण असुरक्षित हैं. परामर्श के अनुसार, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव प्रदूषण के स्तर और जोखिम की अवधि पर निर्भर करता है. प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति व्यक्तियों की संवेदनशीलता जनसांख्यिकीय कारकों और पूर्वनिर्धारित स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर भी भिन्न हो सकती है.

इसमें कहा गया है कि अल्पावधि के उच्च स्तर के संपर्क के परिणामस्वरूप विभिन्न मानव अंगों को प्रभावित करने वाली तीव्र स्वास्थ्य प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और रोगियों में कुछ संकेतात्मक लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे आंखों, नाक, गले और त्वचा में जलन, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट, सीने में तकलीफ, सीने में दर्द, सिरदर्द, चक्कर आना, अंगों में कमजोरी, चेहरे का विचलन आदि.

कमजोर समूहों को अधिक गंभीर प्रभाव का अनुभव हो सकता है जैसे कि निचले श्वसन पथ की सूजन और संक्रमण, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस का बढ़ना या पुरानी बीमारियों जैसे कि क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (श्वसन प्रणाली), क्रोनिक हृदय रोग (सीवीएस), और सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक (सीएनएस) आदि का बढ़ना.

परामर्श में कहा गया है, "लंबे समय तक वायु प्रदूषण के निम्न स्तर के संपर्क में रहने से श्वसन और हृदय संबंधी दीर्घकालिक बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर और समय से पहले मौतें हो सकती हैं."

ये भी पढ़ें- 'स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार है', दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा

